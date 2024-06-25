Испания победила Албанию и вышла в плей-офф Евро с первого места 25.06.2024, 0:13

В параллельном матче Италия вырвала ничью у Хорватии.

Сборная Испании обыграла команду Албании со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Встреча прошла в Дюссельдорфе.

У испанцев гол забил Ферран Торрес (13-я минута).

В параллельном матче сборная Италии ушла от поражения в матче с командой Хорватии.

Встреча группы В прошла в Лейпциге и завершилась со счетом 1:1. На 55‑й минуте отличился капитан хорватской сборной Лука Модрич. 38‑летний футболист стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы. Он поразил ворота итальянцев в возрасте 38 лет и 289 дней. За минуту до гола Модрич не смог реализовать пенальти, его удар парировал вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

На восьмой добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял вышедший на замену Маттиа Дзакканьи.

В плей-офф Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Испания с девятью очками заняла первое место, Италия с четырьмя — второе, Хорватия с двумя — третье, Албания с одним — четвертое. Хорватия по‑прежнему сохраняет шансы на выход в плей‑офф турнира.

В 1/8 финала соперником Испании 30 июня в Кёльне станет одна из четырех команд, занявших третье место в группе.