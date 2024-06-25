ВСУ разбили колонну оккупантов под селом Победа 25.06.2024, 7:37

5,730

Горящие танки россиян попали на видео.

Украинские военные заметили оккупантов еще при выдвижении возле оккупированного города Марьинка и начали наносить удары.

Для уничтожения россиян активно применяли противотанковые ракетные комплексы, останавливавшие технику.

«Эффективно отработали наши операторы ПТРК» попали в пять единиц техники. Недобитую броню окончательно остановили сбросы дронов», – рассказали военные.

В бригаде назвали количество пораженной техники и живой силы:

3 танка (уничтожено);

1 БМП (уничтожено);

2 танка (поврежден); 5 оккупантов (ликвидировано);

4 оккупанта (ранены).

«Оккупанты, пытавшиеся занять наши позиции, ярко сгорели на поле боя», — отметили в бригаде.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram