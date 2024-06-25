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ВСУ разбили колонну оккупантов под селом Победа

  • 25.06.2024, 7:37
  • 5,730
ВСУ разбили колонну оккупантов под селом Победа

Горящие танки россиян попали на видео.

Украинские военные заметили оккупантов еще при выдвижении возле оккупированного города Марьинка и начали наносить удары.

Для уничтожения россиян активно применяли противотанковые ракетные комплексы, останавливавшие технику.

«Эффективно отработали наши операторы ПТРК» попали в пять единиц техники. Недобитую броню окончательно остановили сбросы дронов», – рассказали военные.

В бригаде назвали количество пораженной техники и живой силы:

3 танка (уничтожено);

1 БМП (уничтожено);

2 танка (поврежден); 5 оккупантов (ликвидировано);

4 оккупанта (ранены).

«Оккупанты, пытавшиеся занять наши позиции, ярко сгорели на поле боя», — отметили в бригаде.

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