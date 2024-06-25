ВСУ разбили колонну оккупантов под селом Победа
- 25.06.2024, 7:37
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Горящие танки россиян попали на видео.
Украинские военные заметили оккупантов еще при выдвижении возле оккупированного города Марьинка и начали наносить удары.
Для уничтожения россиян активно применяли противотанковые ракетные комплексы, останавливавшие технику.
«Эффективно отработали наши операторы ПТРК» попали в пять единиц техники. Недобитую броню окончательно остановили сбросы дронов», – рассказали военные.
В бригаде назвали количество пораженной техники и живой силы:
3 танка (уничтожено);
1 БМП (уничтожено);
2 танка (поврежден); 5 оккупантов (ликвидировано);
4 оккупанта (ранены).
«Оккупанты, пытавшиеся занять наши позиции, ярко сгорели на поле боя», — отметили в бригаде.