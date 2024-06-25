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Путин спрятался

  • Аркадий Дубнов
  • 25.06.2024, 7:45
  • 7,474
Путин спрятался

Глава Кремля молчит о событиях в Дагестане.

Итак, в Кремле решили, что Путину желательно избежать собственного выступления в связи с кровавыми событиями в Дагестане и лучше перепоручить передать соболезнования своему пресс-секретарю. Песков был крайне аккуратен в формулировках, - «нападение преступников в Дагестане», «террористическое проявление».

С точки зрения «высокой», царского уровня политтехнологии - решение логичное: нельзя публично вставлять главу государства в контекст трагедии, это бьет по его рейтингу. Кроме того, очевидно, - нет возможности хоть как-то связать теракты в Дагестане и атаки ВСУ по Севастополю американскими ракетами. Кроме одного обстоятельства, и то, и другое случилось в православный праздник, День Святой Троицы.

В этой связи подозрительным выглядит молчание известной барышни со Смоленской площади. Атаку по Севастополю она уже успела назвать «сакральным преступлением», а случившийся вечером того же дня хоррор в Дагестане как будто и не заметила…

А между тем, Россия 23 июня получила, уж извините за цинизм, свое мини-7 октября - с отрезанием исламистами голов неверным (православному священнику), поджогом чуждым им храма и синагоги…

Ну, и наконец, бесконечно позорными для российской власти, созданной ею «партийной» системы, стали свидетельства принадлежности к исламским радикалам местных, дагестанских начальников «Единой России» и СРЗП.

Повторять при этом, как мантру, как это делает Песков слова об «абсолютной консолидации российского общества» - даже покруче будет и посмешнее советских лозунгов о «нерушимом единстве блока коммунистов и беспартийных».

Аркадий Дубнов, Telegram

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