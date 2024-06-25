закрыть
25 июня 2024, вторник, 8:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашистов начали награждать за банкротство предприятий

  • 25.06.2024, 7:48
  • 5,330
Лукашистов начали награждать за банкротство предприятий

Первый случай зафиксирован в Гомеле.

В канун 80-летия освобождения Гомеля и Гомельской области от немецко-фашистских захватчиков были разработаны соответствующие юбилейные знаки. Награды оказались достаточно дорогими, пишет «Флагшток».

В частности, юбилейный знак «80 лет освобождения Гомельской области от немецко-фашистских захватчиков», весит 14,5 грамма и выполнен из серебра с использованием золочения.

Первоначально сообщалось, что нагрудные знаки получат в первую очередь ветераны войны и узники лагерей, а также граждане, принимавшие участие в освобождении Беларуси. Во вторую категорию вошли военнослужащие и работники госорганов, имеющие отношение к воспитанию подрастающего поколения.

Но последующие события показали, что награды стали раздаваться без какой-либо привязки к событиям 80-летней давности. Например, недавно юбилейным знаком «80 лет освобождения Гомеля от немецко-фашистских-захватчиков» была награждена директор торгового предприятия «Облторгосоюз» Виктория Чекан. Медаль также сопровождала благодарность от Гомельского горисполкома.

Из сообщения предприятия о вручении награды можно понять, что вручение юбилейного знака произошло в связи с тем, что предприятие успешно завершило в 2024 году процедур банкротства.

Напомним, что некогда самое крупное торговое предприятие Гомеля потерпело финансовый крах и начало процедуру банкротства в 2017 году. Дело о банкротстве длилось долгих 7 лет, за которые «Облторгосоюз» вынужден было распродать большую часть своего имущества.

В начале 2024 году антикризисная управляющая Виктории Чекан сумела заключить мировое оглашение с оставшимися кредиторами и дело было о банкротстве закрыто.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский