Лукашистов начали награждать за банкротство предприятий 25.06.2024, 7:48

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Первый случай зафиксирован в Гомеле.

В канун 80-летия освобождения Гомеля и Гомельской области от немецко-фашистских захватчиков были разработаны соответствующие юбилейные знаки. Награды оказались достаточно дорогими, пишет «Флагшток».

В частности, юбилейный знак «80 лет освобождения Гомельской области от немецко-фашистских захватчиков», весит 14,5 грамма и выполнен из серебра с использованием золочения.

Первоначально сообщалось, что нагрудные знаки получат в первую очередь ветераны войны и узники лагерей, а также граждане, принимавшие участие в освобождении Беларуси. Во вторую категорию вошли военнослужащие и работники госорганов, имеющие отношение к воспитанию подрастающего поколения.

Но последующие события показали, что награды стали раздаваться без какой-либо привязки к событиям 80-летней давности. Например, недавно юбилейным знаком «80 лет освобождения Гомеля от немецко-фашистских-захватчиков» была награждена директор торгового предприятия «Облторгосоюз» Виктория Чекан. Медаль также сопровождала благодарность от Гомельского горисполкома.

Из сообщения предприятия о вручении награды можно понять, что вручение юбилейного знака произошло в связи с тем, что предприятие успешно завершило в 2024 году процедур банкротства.

Напомним, что некогда самое крупное торговое предприятие Гомеля потерпело финансовый крах и начало процедуру банкротства в 2017 году. Дело о банкротстве длилось долгих 7 лет, за которые «Облторгосоюз» вынужден было распродать большую часть своего имущества.

В начале 2024 году антикризисная управляющая Виктории Чекан сумела заключить мировое оглашение с оставшимися кредиторами и дело было о банкротстве закрыто.

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