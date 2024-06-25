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Санкции против Мосбиржи: россияне не могут снять со счетов юани

  • 25.06.2024, 7:55
  • 3,932
Санкции против Мосбиржи: россияне не могут снять со счетов юани

Вслед за долларами и евро.

Клиенты попавшей под санкции Московской биржи испытывают сложности с выводом со счетов китайских юаней вслед за долларами и евро, часть которых была заблокирована торговой площадкой, пишет The Moscow Times.

О проблемах с юанями в конце прошлой недели сообщила брокерская компания «Синара», клиенты которой получили уведомление о том, что вывод китайской валюты с биржи временно невозможен. Ссылаясь на санкции против биржи Национального клирингового центра, брокер также прекратил торговые операции с юанями для клиентов.

В понедельник, 24 июня, наличие проблем с китайской валютой подтвердили в Сбербанк CIB — инвестиционной «дочке» крупнейшего российского госбанка. Аналитики компании в утреннем обзоре сообщили, что «сложности с выводом юаней» стали одной из причин укрепления рубля к китайской валюте: курс юаня в понедельник упал на 2,5%, до 11,73 рубля, несмотря на решение ЦБ снизить лимит обязательных валютных продаж для экспортеров с 80% до 60%.

Проблемы с юанями привели к тому, что «устойчиво высокого спроса на валюту не появилось», отмечают в Сбербанк CIB. При этом сложности могут усугубиться из-за решения российской «дочки» Bank of China прекратить работу с попавшими под санкции банками РФ, предупреждают аналитики.

По (данным «Коммерсанта»https://www.kommersant.ru/doc/6788859), работающий на российском рынке АКБ «Бэнк оф Чайна» перестал обрабатывать платежи в юанях вслед за долларами и евро, транзакции в которых остановил сразу же после санкции в отношении биржи. Банк — второй по размеру активов среди китайских кредитных организаций в РФ — «играл существенную роль» в банковском платежном трафике, а его решение связано с угрозой вторичных санкций США, рассказали источники «Ъ» на рынке.

«В этих условиях спрос на валюту может снизиться, а часть участников рынка захочет её продать, опасаясь проблем с доступом к юаням», — пишут аналитики Сбер CIB. Они прогнозируют дальнейший рост китайской валюты до отметки 11,7 рубля за юань.

Московская биржа в пятницу отрицала проблемы с выводом китайских юаней, настаивая, что все операции в валюте КНР проходят «штатно». Спустя несколько часов биржа признала, что на ее счетах были заблокированы клиентские остатки в долларах и евро.

Речь идет о валютном обеспечении, которое брокеры хранили на счетах в Национальном клиринговом центре — «дочке» биржи (НКЦ отвечает за регистрацию сделок на ее рынках). «Зависшую» валюту клиентам до 28 июня вернут в рублях, пообещала биржа.

Московская биржа 12 июня была внесена в «черные списки» американского Минфина со своими ключевыми расчетными структурами — НКЦ и Национальным расчетным депозитарием (НРД). На следующий день на бирже остановились торги долларом США, евро и гонгонгским долларом, а ЦБ начал устанавливать официальные курсы по сделкам внебиржевого рынка.

Де-факто единственной иностранной валютой, доступной для торгов, остался китайский юань. Но юаневые торги вскоре могут быть остановлены, сообщал Bloomberg источник, близкий к ЦБ РФ. По его словам, китайские банки, обеспечивающие такие сделки, вероятнее всего, будут постепенно сворачивать операции с биржей из-за угрозы вторичных санкций США.

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