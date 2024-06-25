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Россия устроила позор своим спортсменам

  • Игорь Эйдман
  • 25.06.2024, 7:59
  • 4,206
Россия устроила позор своим спортсменам

Дело Чичикова живет и побеждает.

На играх стран БРИКС (это такие путинские утешительные «олимпийские игры» для бедных) можно победить, не только будучи единственным участником соревнований, как получивший золотую медаль российский пловец-синхронист, но и не участвуя в них вовсе. Литовский и румынский борцы на бой не явились и, видимо, вообще на эти игры не приехали. Однако литовцу присудили победу и какое-то почетное место на соревнованиях. Теперь его пытаются разыскать, но след героя потерялся.

Дело Чичикова живет и побеждает. Организаторы торгуют мертвыми спортивными душами. За каждого отловленного и доставленного на клоунские игры зарубежного спортсмена им платят приличные деньги. Поэтому они записывают в качестве участников тех, кто на соревнования даже не собирается.

А что, в условиях мирового бойкота российского спорта, это отличное ноу-хау. Следующий шаг - инициативно объявить о проведении в России чемпионата мира по футболу. Пригласить ведущие футбольные державы. Никто, конечно, не приедет. Но нам так даже лучше. Дальше всё чин по чину: жеребьевка, матчи в группах, финалы. Победителей матчей объявляют организаторы, исходя из их представлений о должном. Недружественные страны отсеиваются на дальних подступах. Финал Бразилия - Россия. В связи с неявкой команды Бразилии на матч, чемпионом мира впервые за всю историю становится российская сборная. На награждении золотыми медалями звучит гимн России. Спортсмены плачут. Дзюба параллельно занимается любимым делом. Занавес.

А если серьезно, ничего удивительного в адовом позоре с играми БРИКС нет. Если выборы, парламент, партии, суды в России - имитация с заранее известным результатом, почему в спорте должно быть по-другому. Путин практически не участвует в президентской избирательной компании, но не может в ней не победить. Медали на этом «соревновании» выдаются по заранее согласованному в администрации президента списку. Вот и спортивные состязания превращают в чистую профанацию, PR, фальшак и договорняк под тотальным государственным контролем.

Игорь Эйдман, Telegram

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