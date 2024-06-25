Госдеп США внес Беларусь в список стран-спонсоров торговли людьми 25.06.2024, 8:04

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Лукашенковский режим оказался в компании из 13 стран.

Беларусь, Россия, а также Северная Корея, Туркменистан и Сирия были добавлены в список 13 государств, правительства которых финансируют торговлю людьми. Об этом говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США «Торговля людьми 2024» (Trafficking in Persons Report 2024).

Госдепартамент определил 13 стран, в которых документально подтверждена практика властей поощрения либо финансирования торговли людьми. Это включает в себя торговлю людьми в рамках государственных программ, принудительный труд в государственных медицинских учреждениях, сексуальное рабство в правительственных лагерях или использование или вербовку детей-солдат, говорится в отчете.

В 2024 году в список стран-нарушителей были внесены Афганистан, Беларусь, Бирма, Китай, Куба, Эритрея, Иран, Северная Корея, Россия, Южный Судан, Судан, Сирия и Туркменистан.

В 2023 году Беларусь также находилась в ряде стран, у которых прослеживается «политика и модель» торговли людьми, но не была внесена в список государств-спонсоров торговли людьми.

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