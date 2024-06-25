закрыть
25 июня 2024, вторник, 8:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Госдеп США внес Беларусь в список стран-спонсоров торговли людьми

  • 25.06.2024, 8:04
  • 2,600
Госдеп США внес Беларусь в список стран-спонсоров торговли людьми

Лукашенковский режим оказался в компании из 13 стран.

Беларусь, Россия, а также Северная Корея, Туркменистан и Сирия были добавлены в список 13 государств, правительства которых финансируют торговлю людьми. Об этом говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США «Торговля людьми 2024» (Trafficking in Persons Report 2024).

Госдепартамент определил 13 стран, в которых документально подтверждена практика властей поощрения либо финансирования торговли людьми. Это включает в себя торговлю людьми в рамках государственных программ, принудительный труд в государственных медицинских учреждениях, сексуальное рабство в правительственных лагерях или использование или вербовку детей-солдат, говорится в отчете.

В 2024 году в список стран-нарушителей были внесены Афганистан, Беларусь, Бирма, Китай, Куба, Эритрея, Иран, Северная Корея, Россия, Южный Судан, Судан, Сирия и Туркменистан.

В 2023 году Беларусь также находилась в ряде стран, у которых прослеживается «политика и модель» торговли людьми, но не была внесена в список государств-спонсоров торговли людьми.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский