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На госТВ начали критиковать Соболенко

  • 25.06.2024, 8:12
  • 3,034
На госТВ начали критиковать Соболенко

И сравнивать с польской теннисисткой Свентек.

В передаче «Арена» на телеканале «Беларусь 1» ведущий Станислав Липский раскритиковал решение белорусской теннисистки Арины Соболенко, которая решила отказаться от выступления на Олимпиаде в Париже, пишет «Прессбол».

— Комиссия Международного олимпийского комитета делает все, чтобы наши и российские атлеты выглядели в Париже максимально незаметно. Но, к сожалению, хватает недальновидных решений и от самих спортсменов. Арина Соболенко вот заявила, что смена покрытий кортов повредит ее здоровью. Возможно, так и есть, но график у первой ракетки мира Иги Cвентек не менее напряженный, а она свою родину представит. Как знать, может, еще одной Олимпиады в жизни нашей сильнейшей теннисистки и не будет…

О решении Соболенко не участвовать в Олимпиаде в Париже, которая стартует почти ровно через месяц, стало известно на прошлой неделе. Однако участвовать в Играх будет Виктория Азаренко, которая на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году выиграла бронзу в индивидуальном разряде и золото с Максимом Мирным в миксте. Больше белорусские теннисисты медалей на олимпиадах не выигрывали, а в Токио-2021 Соболенко вылетела в первом раунде.

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