Путин боится Виктор Каспрук

25.06.2024, 8:17

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Если он сам прекратит войну, с ним будет покончено.

Российский диктатор ищет разные варианты уничтожения Украины. Одним из них является дождаться возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа, уже неоднократно публично заявлявшего, что помогать украинцам не будет. Как заявил Трамп в своем недавнем интервью The All-In Podcast: «Я слышал, что НАТО, если Украина пойдет в НАТО, – это настоящая проблема для России. Я слышал это давно, и думаю, что именно поэтому эта война началась». Это один из главных обманов, которые чаще всего повторяют пророссийские пропагандисты, но когда это говорит лицо, желающее снова стать президентом Соединенных Штатов, то возникает вопрос, находится ли он вообще на правильной стороне истории.

Очевидно, что можно проводить любые мирные и полумирные саммиты по всему миру, однако Российская Федерация не пойдет на уступки украинскому вопросу и не прекратит боевые действия до окончания президентских выборов в Соединенных Штатах. Именно из этого необходимо исходить коллективному Западу, планируя дальнейшую помощь украинскому государству.

Можно выстраивать любые теоретические построения возможного ускоренного окончания российско-украинской войны, но Путин очень надеется, что Дональд Трамп будет избран следующим президентом Америки. Поэтому в ближайшие месяцы все разговоры о запуске реального мирного процесса выглядят бесполезными.

Диктатор отчаянно пытается выбраться из ситуации, в которую он попал. Однако в то же время он видит для себя только один возможный вариант для Украины, чтобы она капитулировала перед Москвой и, как минимум, стала российской марионеткой.

Путин так увлекся идеей уничтожения украинской государственности, что упустил тот момент, когда чем дольше будет затягиваться война в Украине, тем очевиднее станет для всего мира, что Россия – бумажный тигр. Конечно, у московитов много ядерного оружия, но так же оно есть и у других стран. Они знают, что если даже используют одну ядерную боеголовку, то Российская Федерация прекратит свое существование. Лучшее, что они могут сделать, сейчас полностью выйти с территории Украины. Но пока главный кремлевец к этому не готов.

Москва начала войну, которую она не может выиграть. Ее затягивание увеличивает для нее возможность проигрыша, и это уже начало до некоторых доходить в Кремле. Удивляет одно, почему среди российских политических элит не найдутся те, кто мог бы тем или иным способом отстранить Путина от власти.

Ведь именно желание узурпатора сохранить свое лицо, препятствует окончанию войны. Почему до сих пор в Московском военном округе не нашлись генералы и полковники, которые бы ввели подчиненные им войска в столицу Российской империи и ликвидировали преступный путинский режим? Ведь дивиденды для тех, кто на это отважится, будут очень большими. Для этих лиц появится реальная возможность получить политические индульгенции, в то время как другим придется отвечать за преступления действующей власти.

Россияне – тоталитаристы, и если любая страна-соперник будет демонстрировать желание умиротворить их, это будет воспринято ими как слабость. Но Путин блефует, думая, что способен обмануть других. В Кремле скрывают подлинные последствия войны для Российской Федерации. В то время, когда катастрофические потери погибших и раненых означают растущую нехватку рабочей силы в России. На заводах по изготовлению боеприпасов изменение увеличено с 8 до 12 часов. И Путин говорит, что это патриотический долг работать еще дополнительные 4 часа.

Диктатор сейчас находится в плохом психическом и психологическом состоянии. Если посмотреть видео из его визитов в Северную Корею и Вьетнам, то видно, как он нервничает, заговаривается, и если бы мог, то вообще никогда не искал себе партнера типа Ким Чен Ина. Путин совершил уже немало стратегических ошибок, сначала недооценив США, Евросоюз и НАТО, считая, что война в Украине закончится через несколько недель его победой. Теперь он искал помощь у молодого Кима, ныне ставшего его последним чаянием.

Прокси-войны продолжаются между Россией и США со времен Корейской войны. Однако американцы отвергают утверждение Москвы, что помогая Украине оружием они становятся непосредственным участником войны, целью которого является нанести сокрушительное стратегическое поражение Кремлю. Если бы Соединенные Штаты и НАТО действительно участвовали в российско-украинской войне, ни одного солдата Российской Федерации уже давно не было на территории Украины.

Но разговоры, встречи и переговоры с международным преступником Путиным выглядят как полный нонсенс. Когда вы имеете дело с убийцей и грабителем, есть только единственный способ решить проблему – избавиться от него. Путин чувствует себя в окружении. Все оккупированные Россией после Второй мировой войны европейские страны теперь являются частью НАТО. И почему-то он считает, что поражение Украины будет для него ключом для возобновления контроля над Восточной Европой. Тиран хочет получить Украину по той же причине, что Китай Тайвань. Чтобы рядом не было страны, где люди живут лучше, чем московиты. Однако если тайванцы не хотят стать частью Китайской Народной Республики, то Пекин силой не сможет их к этому принудить.

В последнее время диктатор назад начал дергаться, потому что волна удачи начала двигаться в сторону Украины. Москва начинает проигрывать. Украинские беспилотники уничтожают российскую военную технику, нефтяную инфраструктуру и живую силу. Украина способна выиграть войну на истощение при постоянной поддержке Запада. В то время как в России кончается оборудование и люди, которых она регулярно посылает в мясорубку военных атак.

Но хотя Путин поставил все свои надежды на Дональда Трампа, в Кремле очень озабочены. Теперь они понимают, если Джо Байден будет переизбран, то помощь Украине может продолжаться до бесконечности. Время не на стороне России, время на стороне Украины. Война на истощение полностью уничтожит экономику России. Соединенные Штаты, ЕС и НАТО готовы оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется, чтобы Россия вывела свои войска с территории Украины. Когда россияне это наконец-то осознают?

Сейчас кремлевцы заявляют, что цель поддерживающих Украину расчленить Российскую Федерацию. Если бы Запад действительно хотел расчленить Россию, он бы это сделал во время кризиса, возникшего после распада Советского Союза. В свою очередь, он помог России сохранить свой ядерный статус, и убедил Украину отказаться от своего ядерного вооружения.

Основная ошибка Запада заключалась в том, что он фактически признавал Россию как стабилизирующую силу в Европе – до того, как у Путина в голове появились видения обновления Российской империи. Россияне не могут понять, почему государства, которым не удалось быть их соседями, страдают от того, что вынуждены жить с ними рядом. Почему страны, которые когда-то Москва силой втянула в Варшавский договор, при первой же возможности бросилась вступать в НАТО. Не говоря уже о Финляндии и Швеции, недавно принятых в Североатлантический альянс по ускоренной программе.

Московиты, которые 337 лет колонизировали Украину и публично не раз заявляли, что она их собственность, никак не могут отказаться от того, что Украина восстановила и защищает свою государственность. Угрозы, устрашения, манипуляции всегда использовались Россией для достижения своих желаний. Однако в этот раз им не суждено было стать реальностью.

Россия угрожает другим своим ядерным могуществом, рискуя спровоцировать начало полномасштабной войны с сильнейшим военным альянсом в мире – НАТО исключительно из-за желания своего «лидера» оккупировать территорию Украины. Это история одного маленького сумасшедшего человечка, который, руководствуясь гордостью за свое «величие» и «исключительность», решил пойти ва-банк и вступил в конфликт со всей западной демократической цивилизацией.

После поражения Российской Федерации, Путину, идеологам и представителям его преступного режима, пропагандистам и всем информационным извращенцам, которые изображали Украину как неполноценную популяцию людей, которых необходимо уничтожить, придется ответить за все свои преступления против человечности.

Геноцид украинцев, используемый путинскими властями для зомбирования жителей России реваншистской имперскостью, изменил сознание населения РФ, оно поверило в то, что за все преступления россиян в Украине должен отвечать кто-то другой, а они здесь ни при чем.

Такая законсервированная в маринаде имперскости ментальность орды превратила Российскую Федерацию в обособленный от цивилизации «остров невезения», к которому они хотят привлечь представителей наций изгоев вроде Северной Кореи, Ирана, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и нескольких десятков государств. Хочется верить, что в момент Си Цзиньпин и другие руководители Китая осознают, что с такими геополитическими партнерами им не по дороге.

Запад должен быть готов ответить на провокации Москвы и ее подельников ростом своей оборонной производственной мощности, чтобы защитить себя и своих союзников от этого растущего альянса тоталитарных режимов.

Путин боится, если он сам прекратит войну, с ним будет покончено. Как он может оправдать нелепую войну, которая стоит стольких жизней и национальных богатств? Если бы он правильно разложил свои политические карты, Украина не стала бы врагом Российской Федерации. И это может послужить назидательным уроком для Китайской Народной Республики.

Нападением на Украину Путин хотел изменить существующий мировой порядок. Ему не удастся достичь своих целей. Единственное, что Москва вынесет из этой преступной кровавой войны, это то, что Российская Федерация резко снизила свой международный статус до регионально экономически слабого государства, с которым в дальнейшем никто не станет считаться. Это и будут те антидивиденды, которые Кремль вынесет скоро из войны России в Украине.

Виктор Каспрук, блог

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