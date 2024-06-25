Политолог: Угроза закрытия границы вызвала истерику в Минске и Москве 25.06.2024, 8:22

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Лавров и Алейник занервничали.

Политолог Дмитрий Болкунец обратил внимание на нервную реакцию России и режима Лукашенко на возможное закрытие польско-белорусской границы:

— Угроза закрытия границы вызвала истерику в Минске и Москве.

Глава МИД РФ Лавров: думаю, что когда они бросаются «из огня да в полымя», из одной крайности в другую, это объясняется тем, что они руководствуются не коренными интересами своего народа (в данном случае польского), а своими конъюнктурными, внутриполитическими соображениями накануне очередных или сразу после состоявшихся выборов. Мы к этому привыкли.

Глава МИД Беларуси Алейник: последние высказывания Министра иностранных дел Польши полностью диссонируют с теми высказываниями, которые он же делал несколько недель назад, предлагая открыть дополнительные пункты пропуска. К сожалению, таковы сегодня политические реалии риторики Польши. Кончено, эти призывы ведут к эскалации. Они отражают вот как раз-таки тот ультимативный характер выстраивания отношения с партнерами.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда, находящийся с визитом в Китае, предупредил Си Цзиньпина о возможном перекрытии границы с Беларусью.

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