закрыть
25 июня 2024, вторник, 8:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы считают, что подросткам нужно начинать работать с 14 лет

  • 25.06.2024, 8:31
Белорусы считают, что подросткам нужно начинать работать с 14 лет

И назвали возможные профессии.

Более трети белорусов начали работать после совершеннолетия — в возрасте от 18 до 23 лет. Такие данные в ходе опроса получал сайт по поиску работы rabota.by. При этом более 60% участников опроса считают наиболее подходящим возрастом для первой работы период с 14 до 16 лет, пишет office media.

В целом участники опроса высказались за то, чтобы дети попробовали себя на рынке труда как можно раньше: только 0,4% опрошенных считают, что с первой работой можно подождать до 27 лет. При этом 14,9% участников опроса полагают правильным начинать трудовой путь до 14 лет. Кстати, почти у 70% опрошенных есть дети.

Стоит сказать, что 78,7% участников опроса, которые имеют детей, сказали, что их дети проявляли самостоятельное желание найти работу.

Среди самых популярных причин для поиска работы дети называют желание иметь больше личных денег и самостоятельный заработок на вещь, о которой давно мечтали.

Участники опроса также рассказали, какие профессии они считают самыми подходящими для подростков в возрасте до 17 лет. Это расклейщик объявлений, помощник или ассистент, а также курьер.

Также в десятку попали:

мерчандайзер;

аниматор;

упаковщик;

промоутер;

официант;

мойщик окон или машин;

специалист по уборке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский