Белорусы считают, что подросткам нужно начинать работать с 14 лет 25.06.2024, 8:31

И назвали возможные профессии.

Более трети белорусов начали работать после совершеннолетия — в возрасте от 18 до 23 лет. Такие данные в ходе опроса получал сайт по поиску работы rabota.by. При этом более 60% участников опроса считают наиболее подходящим возрастом для первой работы период с 14 до 16 лет, пишет office media.

В целом участники опроса высказались за то, чтобы дети попробовали себя на рынке труда как можно раньше: только 0,4% опрошенных считают, что с первой работой можно подождать до 27 лет. При этом 14,9% участников опроса полагают правильным начинать трудовой путь до 14 лет. Кстати, почти у 70% опрошенных есть дети.

Стоит сказать, что 78,7% участников опроса, которые имеют детей, сказали, что их дети проявляли самостоятельное желание найти работу.

Среди самых популярных причин для поиска работы дети называют желание иметь больше личных денег и самостоятельный заработок на вещь, о которой давно мечтали.

Участники опроса также рассказали, какие профессии они считают самыми подходящими для подростков в возрасте до 17 лет. Это расклейщик объявлений, помощник или ассистент, а также курьер.

Также в десятку попали:

мерчандайзер;

аниматор;

упаковщик;

промоутер;

официант;

мойщик окон или машин;

специалист по уборке.