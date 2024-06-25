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Крым опустеет

  • 25.06.2024, 8:36
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Крым опустеет

Продажи туров на полуостров резко обвалились после атаки на Севастополь.

Продажи туров в Крым после ракетного удара по Севастополю упали на 20% в сравнении с прошлым понедельником, сообщила «РИА Новости» глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Также, по ее словам, турагентства прогнозируют, что в ближайшем будущем будет аннулировано 3-5% туров в этом направлении, а пик аннулирований придется на 25 июня.

23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили четыре ракеты. Осколки ракет упали на пляж Учкуевка, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек, 82 из них госпитализированы.

По словам местных жителей, в момент обстрела в городе не работала воздушная тревога.

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