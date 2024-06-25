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«У меня довольно щедрая стипендия – примерно 1000 евро»

  • 25.06.2024, 8:46
«У меня довольно щедрая стипендия – примерно 1000 евро»

Как белорусские студенты живут в Европе.

CityDog.io узнал у белорусских студентов, которые сейчас учатся за границей, как со стипендиями обстоят дела в их странах, и попросил поделиться полезными советами по экономии.

Максим: «Продукты приходилось выносить на улицу, чтобы они не испортились, потому что денег на аренду холодильника не было»

Сейчас Максим учится в Норвегии, где изучает международное развитие и окружающую среду. Этим летом он закончил второй курс. До этого парень провел год в Румынии, где учился на программе по международным отношениям.

– В Норвегии у меня довольно щедрая стипендия – 12 тысяч норвежских крон, это примерно 1000 евро. Для многих стран Европы это значительная сумма, но в Норвегии она не кажется столь внушительной.

Половина моей стипендии уходит на оплату общежития (это примерно 450 евро), и еще 15 евро – на интернет. Остальные деньги идут на еду и другие нужды.

Меня спасает, что я живу в маленьком городке, где транспорт практически не нужен. Здесь все в шаговой доступности, на проезд деньги я не трачу. Иногда езжу в соседние города, но это совсем недорого.

Сейчас мне хватает на все необходимое. Но я все равно не покупаю учебные материалы, а скачиваю их из интернета. Да, это пиратство, но учебники в Норвегии очень дорогие: от 20 до 90 евро. Также преподы сами часто предоставляют свои материалы для лекций, поэтому покупка книг вовсе не обязательна.

Еще в Норвегии я практически полностью отказался от алкоголя, потому что он здесь слишком дорогой. Пол-литра пива в баре стоит от 10 евро. Для студента это огромные деньги.

В Румынии, где я раньше жил, моя стипендия составляла всего 65 евро в месяц. Общежитие было бесплатным, но денег на еду практически не оставалось. К счастью, у меня были свои сбережения, поэтому я мог как-то выживать.

Правда, в общежитии не было даже холодильника. Тратить дополнительные деньги на его аренду я хотел, поэтому использовал подоконник. На ночь я выкладывал свои продукты на улицу, а утром переносил внутрь. Я жил на первом этаже, поэтому был риск, что их украдут. Так делал не только я, но и другие студенты, и возможно поэтому никто их не забирал. Зимой это было особенно удобно.

Про продукты и еду: «Покупаю все только на скидке»

Что в Румынии, что в Норвегии, я покупаю самые дешевые продукты. Они хоть и уступают в качестве, но помогают значительно сэкономить.

У меня всегда в запасе макароны, рис и другие крупы. Часто покупаю полуфабрикаты: свежую рыбу и мясо я себе позволить не могу. Иногда я обедаю в университетской столовой, но делаю это редко. Один обед стоит 7-10 евро, и я не могу сказать, что после этого сильно наедаюсь. Поэтому я предпочитаю готовить сам.

Про лайфхаки : «Чтобы сэкономить, часто езжу на короткие недельные программы, где все включено»

В Румынии я открыл для себя короткие образовательные проекты Erasmus+, где уже все включено. На них можно ездить, не тратя деньги на еду и жилье. Так я не только экономлю, но и знакомлюсь с новыми людьми. За три месяца я побывал на трех таких мероприятиях, что позволило мне существенно сэкономить.

В Норвегии я продолжаю ездить на мероприятия и конференции, где все включено. Это отличный способ сократить расходы и при этом получить новые впечатления и знания.

Когда я жил в Беларуси, люди часто ездили в Польшу «на закупы», потому что там дешевле. Теперь я делаю то же самое из Норвегии. Отсюда есть много дешевых рейсов в Польшу за 15-20 евро. Периодически я летаю в Польшу, закупаюсь нужными вещами и возвращаюсь.

Также в Норвегии я часто использую приложение «Too Good To Go». Там магазины и рестораны продают с большой скидкой еду, которую скоро нужно выбрасывать. Зачастую это хорошие продукты, которые просто не успевают продать за отведенный период. Я часто питаюсь таким образом и ни разу пока не разочаровывался в сервисе.

Про подработки: «Не могу работать, потому что не знаю местного языка»

Я не работаю в Норвегии, в Румынии тоже выживал только на стипендию. В большинстве мест для работы в Румынии требовалось знание румынского, поэтому я даже не пытался искать работу. Кроме того, первый год в Румынии был для меня периодом адаптации, и я не был готов совмещать учебу с чем-то еще.

В Норвегии не работаю по похожей причине – здесь сложно найти вакансию без знания норвежского языка. Учусь я на английском, поэтому пока не освоил норвежский.

Про подсчет расходов: «Планирую вести дневник расходов»

В Румынии я вел учет своих трат, но потом перестал этим заниматься из-за большого количества расходов, связанных с переездом в Норвегию. Сейчас думаю вернуться к этому. Планирую делать это через онлайн-банкинг, который помогает отслеживать расходы.

В университете в Норвегии нам помогают учиться экономить. Университет проводит семинары и рассказывает, как можно сэкономить деньги на еде. Они учат нас покупать продукты хорошего качества по разумным ценам. Именно там, нам посоветовали покупать полуфабрикаты вместо свежих мяса и рыбы.

Не могу сказать, что я как-то страдаю от своего финансового положения. Я вполне легко могу отказаться от путешествий или чего-то вкусного, ради возможности обучения в крутом месте. Мне кажется, это стоит того. Я молодой, мне не принципиально есть в крутых заведениях и понтоваться дорогой одеждой. Сейчас мой фокус направлен на развитие и получение крутого опыта. Деньги я еще успею заработать.

Вика: «На неделю уходит около 10 злотых»

Вика учится в Польше, в Люблине. Совсем недавно она закончила нулевой курс в университете. Это был подготовительный год перед дальнейшим обучением. Курс включал в себя изучение польского языка, культуры, истории и литературы.

– Моя учеба финансируется стипендией от NAWA, которая носит имя генерала Андерса. На нее может податься любой человек с картой поляка, если у него достаточно высокие баллы аттестата. В прошлом году, например, я подала заявку и прошла с баллом 9,1.

Стипендия составляет 1800 злотых в месяц и выплачивается в течение 10 месяцев, включая один летний месяц на выбор: июль, август или сентябрь. Эта сумма, по сравнению с другими стипендиями, довольно значительная. Моим друзьям, например, хватает этих денег на все необходимое, включая развлечения, поездки и покупки.

Однако мне немного сложнее. Я сама оплачиваю общежитие, которое стоит 690 злотых в месяц. Также есть регулярные расходы на интернет, транспорт и другие ежемесячные нужды. Все это моим друзьям оплачивают родители.

Дополнительная сложность в том, что мой парень живет в другой стране, и значительная часть моих средств уходит на наши встречи. Это включает расходы на билеты и иногда на съем жилья в другой стране. Часто мне приходится себя ограничивать. Например, недавно мои друзья ходили гулять и на шопинг, а я осталась дома, потому что денег на прогулку не было.

Иногда мне помогает мама, но не часто. В Беларуси у нее небольшая зарплата, поэтому у нее нет возможности меня содержать. Иногда она может отправить примерно 20-25 рублей – это около 25-30 злотых. Эти деньги я трачу на еду. Порой моей семье приходится менять валюту из сбережений, тогда родители могут отправить примерно 20 долларов, чтобы я могла сходить в магазин за продуктами или купить билеты к своему парню, если есть такая необходимость.

В прошлом месяце мне пришлось занимать деньги у папы, потому что стипендия закончилась раньше времени. Он перевел мне около 200 злотых, и как только пришла стипендия, я эти деньги ему вернула.

Когда мне приходят деньги, я сразу рассчитываю свои расходы: вычитаю плату за общежитие и другие обязательные ежемесячные траты. Если нужно вернуть долг или оплатить что-то крупное, я это тоже учитываю. Затем делю оставшуюся сумму на количество недель в месяце, чтобы знать, сколько я могу тратить каждую неделю. Например, если остается 200 злотых, значит на неделю у меня есть примерно 10 злотых.

Мне не всегда удается уложиться поставленные рамки, но я очень стараюсь. Так мне удается жить более-менее комфортно каждую неделю, а не тратить все деньги сразу и потом до конца месяца пытаться что-то сделать с пустой картой. Бывали случаи, когда задерживали стипендию, и у меня оставалось буквально 100 злотых на пару недель, и это было тяжело.

Я думала о подработке, но совмещать ее с учебой было бы сложно. Университет занимает слишком много времени и сил. Помимо этого я живу в общежитии, здесь нужно сразу убирать за собой: приготовления еды надо чистить кухню, мыть ванную, пылесосить. Это тоже забирает время и силы.

Думаю, во многом моя жизнь на стипендию в Польше похожа на опыт студентов в Беларуси: новая одежда из масс-маркета пару раз в несколько месяцев, еда по скидкам, траты на общагу и поиск мелочи для прогулок с друзьями. Я уверена, что в будущем смогу себе позволять больше, когда начну работать. А пока проживаю свой классический бедный студенческий период.

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