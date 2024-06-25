Политолог: В Дагестане очень сильны сеператистские тенденции 25.06.2024, 8:48

Большинство россиян не признает его территорией РФ.

Политолог, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы, кандидат политических наук Иван Преображенский в интервью Radio NV рассказал, что в Дагестане, где недавно произошел ряд перестрелок и поджог синагоги, очень сильные сепаратистские настроения, а сами россияне не считают этот регион территорией РФ,

«Надо напомнить, что после мятежа [уже неживого главы ЧВК Вагнер] Евгения Пригожина [российский диктатор Владимир] Путин первым делом приехал в Дагестан. Потому что, как говорят, анализ соцсетей показал его администрации, что Дагестан был практически полностью на стороне Пригожина. Он был за то, чтобы центральная власть пала, а они бы занялись сами собой, условно говоря», — рассказал он.

Политолог отметил, что, кроме того, что в Дагестане «очень сильны сеператистские тенденции», россияне тоже не считают этот регион частью РФ.

«По соцопросам, когда они еще в России относительно нормально проводились, большинство россиян не считали Дагестан территорией РФ. Поэтому это взаимное взаимоотношение дагестанцев с остальными россиянами и наоборот», — объяснил Преображенский.

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