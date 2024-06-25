В США ИИ приняли на работу на СТО 25.06.2024, 8:57

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Дилер Cadillac установил на своей сервисной станции специальный сканер.

В США начали использовать искусственный интеллект для выявления поломок авто. Первыми новую технологию, названную UVEye, применили на СТО в Лас-Вегасе. Об этом сообщает «Фокус».

Дилер Cadillac установил на своей сервисной станции специальный сканер. Автомобили проезжают через рамку с камерами и датчиками. Их подробно фотографируют со всех сторон и загружают фотографии в компьютер, где их обрабатывает программа с искусственным интеллектом.

ИИ анализирует фото и выявляет возможные неисправности автомобиля. Всего за 30-45 секунд программа выдает детальный отчет о состоянии машины. На его основе механики проводят диагностику отдельных узлов.

Представители дилера утверждают, что сканер находит неисправности значительно быстрее, чем работники СТО. Особенно эффективно он обнаруживает утечку масла или топлива.

Технологию UVEye уже установили на 300 сервисных станциях в США и скоро эти сканеры заработают. В перспективе ее применят на СТО в Великобритании, Израиле и Германии.