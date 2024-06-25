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Режим добивает белорусскую медицину

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  • 25.06.2024, 9:12
  • 6,722
Режим добивает белорусскую медицину

Показательный случай в Гомеле.

В Гомеле после «суток» за подписку на «экстремистские» каналы уволили супругов онкологов. Имеющий 36 лет стажа Сергей Иванов – кандидат медицинских наук, «Отличник здравоохранения Беларуси», имеет множество патентов за изобретения и огромное количество похвальных отзывов от благодарных пациентов.

Один из немногих оставшихся, кто мог читать лекции иностранным студентам в Гомельском мединституте на английском языке. Его супруга Ольга – радиационный онколог высшей категории. Медики работали в областном онкодиспансере, подрабатывали в частных клиниках.

«Ситуация с супругами Ивановыми показывает, как режим наплевательски относится к ценным медицинским кадрам. Специалисты такого класса найдут работу и в частном и бизнесе, и за рубежом. А беларусы будут страдать без качественного медицинского обслуживания», — пишет читатель сайта Сharter97.org.

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