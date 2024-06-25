Тайная армия Путина 6 Юрий Сиротюк

25.06.2024, 9:21

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Россия очень быстрыми темпами «наводнила» Европу новыми разведывательными кадрами.

Ряд диверсионных актов на оборонных предприятиях Европы, убийства, саботажи, подкуп политических элит и масштабная подрывная работа России на территории Европы заставили европейские страны существенно почистить российскую тайную армию, массово выслав из стран агентов спецслужб, работавших под дипломатическим прикрытием.

Ликвидация руководящего звена несколько усложнила, но не прекратила диверсионную работу российских спецслужб на территории Европы. Россия не считается с расходами, когда речь идет об усилении взрывной работы в Европе. Главный агент Владимир в каждом своем спитче пытается посеять раскол внутри Европейского сообщества, настроить население европейских стран против своих элит, обострить противостояние (поддерживая крайние течения), внести хаос.

После потери руководящего звена управления разведывательно-диверсионными сетями Россия бросилась усиленно возобновлять работу в среде «враждебных» стран. Пришлось расконсервировать сеть агентов глубочайшего влияния. В недавнем расследовании The Wall Street Journal: «Русские шпионы по соседству» говорится об обнаружении в Словении глубоко законспирированного звена высокопрофессиональных шпионов высокого звена, которые залегендованно действовали как пара эмигрантов из Аргентины. Мария Роза Майер Муньос (Анна Валерьевна Дульцева), по легенде управительница художественной онлайн-галереи из Аргентины, ее муж Людвиг Гиш (Артем Викторович Дульцев), руководитель ИТ-стартапа. Супруги владели хорошо подготовленными документами, в их доме в Словении обнаружили специальное программное обеспечение для защищенной связи с Москвой, которое не удалось взломать ни европейским, ни американским специалистам. В тайном хранилище находились сотни тысяч евро. Задачей супругов было координировать восстановленную шпионскую сеть, передавать задания и средства. После того, как пара Дульцовых была обнаружена и арестована, в Европе массово начали исчезать с радаров подобные супруги эмигранты.

Удобное географическое положение Словении и слабость контрразведывательных органов этой страны превратили ее в базу для формирования разведывательного спрута. Шенгенские правила безвизового и неконтролируемого передвижения внутри Европы упрощают работу российской агентуры.

Еще одну странную аномалию словенские спецслужбы обнаружили с аномальным наплывом студентов, выходцев из России, в университеты страны. Молодые люди в возрасте 40-50 лет стали массово поступать в высшие учебные заведения.

Россия очень быстрыми темпами наводнила Европу новыми разведывательными кадрами под видом беженцев и нелегальных мигрантов. Очень часто российские спецслужбы прибегают к аутсорсингу, за деньги и по идейным мотивам, нанимая низкоквалифицированных агентов для выполнения самых разнообразных задач. Среда эмигрантских «хороших русских» буквально кишит теми, кто сохраняет контакты с российскими спецслужбами и готов к выполнению разнообразных задач, от участия в информационно-психологических операциях до реальных акций диверсий и саботажа.

Беглецы, которые дома привыкли жить на широкую ногу, не упускают случая подзаработать, выполняя мелкие поручения. Причем большинство из них реально переживают за сохранение России как империи, выступая лишь против так называемого режима Путина и иногда за кажущуюся демократизацию «единой и неделимой» страны. Тем более, что все российские эмигранты хорошо знают насколько длинны руки российских спецслужб для уничтожения врагов в Европе. Пример Березовского, Литвиненко, Скрипача очень наглядный, чтобы в случае просьбы помочь не Путину, а стране, они могли отказать. Поэтому именно из этих сред очень часто можно услышать о том, что «Украина уже проиграла», в «Украине нетерпимость и коррупция», а «отрицание великой русской культуры» неприемлемо.

Сама среда аполитичных субъектов, людей культуры очень благоприятна для агентурной работы. Оперные певцы, владельцы культурных салонов и клубов, художники всегда являлись благоприятной средой действий российской агентуры.

Не гнушается Россия и привлечением откровенного криминалитета за деньги для выполнения грязной работы.

Усиленно работает и запасная ветвь агентурной сети. Легендируемые под священников РПЦ, пользуясь защитой свободы вероисповедания, проводят активную подрывную деятельность в Европе. Представители Службы «внешней разведки и Федеральной Службы Безопасности» в рясах являются мощным звеном в тайной войне, которую Россия ведет в Европе.

Только за последнее время на поверхность всплыло несколько громких случаев преступной деятельности агентов в рясах, которые не удалось скрыть. Так, Болгарские власти выслали из страны представителя РПЦ в Софии «архимандрита» Вассиана Змеева за шпионскую деятельность и «реализацию различных элементов гибридной стратегии РФ по целенаправленному влиянию на общественно-политические процессы Болгарии в пользу российских геополитических интересов».

РПЦ в ответ обвинила болгарские власти в сатанизме. В то же время болгарский премьер-министр Николай Денков метко ответил: «Русские священники не были высланы, только люди, работавшие против национальных интересов Болгарии». В начале 2024 года Эстония не продлила вид на жительство главе Эстонской православной церкви Евгению (Валерию Решетникову), обязав последнего до 6 февраля покинуть пределы страны. В мае 2024 года эстонский парламент осудил действия РПЦ по оправданию и поддержке войны в Украине и объявил деятельность институции как скрывающую угрозы общественному и конституционному порядку в Эстонии. Также эстонский парламент призвал все государства и международную общественность препятствовать враждебной деятельности РПЦ по оказанию зловещего влияния. Теперь чувствительная тема свободы вероисповеданий остается для российской резидентуры отличным прикрытием для своей деятельности. Деятельности не только информационно диверсионной. Европейские разведки должны иметь перед глазами горький опыт Украины, где сеть РПЦ стала местом не только откровенной подрывной и коллаборантской деятельности, но и активным рекрутинговым центром, местом накопления оружия, сбором и передачей чувствительной информации.

Еще одной линией работы является инфильтрация европейского политикума и социума собственной агентурой. Несмотря на известные истории с агентурной деятельностью депутата Европарламента от Латвии Татьяны Жданок и обнаружение российского шпиона – консультанта двух парламентариев от партии Альтернатива для Германии Владимира Сергеенко, Россия пытается инфильтрировать своими агентами даже организации, которые, например, декларируют себя как проукраинские. Развал любой скоординированной деятельности в среде порабощенных Россией народов или кричащая эпатажная назойливая проукраинская позиция – целью которой является отвлечь расположение Запада – тоже в поле зрения российской агентуры.

Однако ледоруб и полоний как инструмент российской разведывательной работы приходят на передний план. Говорят, такую работу лично курирует и координирует российский шпион Владимир. И получает от этого большое удовольствие. Ну а цель этой работы прекрасно изложена в словах его скомороха Дмитрия Медведева: «Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Нужно передать им все виды вооружений. Они боятся анархии и вспышки преступности в больших городах? Надо помочь в дезорганизации их муниципальных властей! Они боятся социальных взрывов. Давайте устроим их. Надо вбрасывать в их медиасферу все самые зловещие ночные ужасы, использовать все их фантомные боли… Они кричат об использовании нами фейковых новостей? Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный ужас, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий, инфертальное зло от жизненной рутины. И никаких правил по отношению к врагу…».

Слова экс-главы России и ближайшего соратника Путина – это не просто бред сумасшедшего, Россия, похоже, объявила Европе войну без правил. И пока ее передовые отряды – разведывательно-диверсионные сети – не объединились, скажем, со спящими сетями ИГИЛ, бандами нелегальных мигрантов и не возглавили войну всех против всех, Запад должен пойти на превентивный удар, независимо, под чем скрываются погоны диверсанта: под рясой РПЦ, или под декольте оперной певицы…

Юрий Сиротюк, «Фейсбук»

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