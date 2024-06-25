«Зеленоградский Чикатило» отправился воевать за армию РФ 6 25.06.2024, 9:29

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На его счету — пять убийств.

Серийный убийца, который охотился за женщинами в Москве и Подмосковье, уже около года служит в санитарно-эвакуационном взводе, рассказал источник SHOT.

Ранее сообщалось, что Гриценко освободится из мордовской ИК-10 этим летом после того, как отсидит полный срок – 22 года, однако, по информации канала, он отправился в отряд «Шторм Z» в сентябре 2023 года.

Гриценко работал в милиции, но из органов внутренних дел его уволили за злоупотребление алкоголем. Первое убийство он совершил в 1993-м. Всего их было пять. Своих жертв он убивал ударом молотка по голове.

За время заключения Гриценко зарекомендовал себя, как крайне агрессивный и неуправляемый заключенный. 13 лет он провёл в карцере в строгих условиях содержания.

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