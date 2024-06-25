Политолог: Лукашенко стоит беспокоиться о своей безопасности 3 25.06.2024, 9:26

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«Спасти лицо» уже не выйдет.

Политолог Дмитрий Болкунец считает, что Западу не стоит концентрироваться на «сохранении лица Лукашенко»:

— Несколько раз меня просили дать предложения о том, как Лукашенко мог бы сохранить лицо, если бы отпустил политических заключенных.

Ответ прост: как их арестовывал, так пусть и отпускает. Вариантов множество, включая амнистию.

Однако лицо Лукашенко давно потеряно, так что думать о его сохранении уже бессмысленно.

В нынешней ситуации ему стоит больше беспокоиться о собственной безопасности и будущем своих детей. Сохранение лица уже вторично. По сравнению с необходимостью спасти свою жизнь и свободу.

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