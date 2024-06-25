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В одном из районов Минска расчищают участок под жилые многоэтажки

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  • 25.06.2024, 9:37
  • 2,760
В одном из районов Минска расчищают участок под жилые многоэтажки

Сейчас на этой территории располагается с десяток частных домов.

Этот уголок Минска переживает трансформацию уже несколько лет. Речь о частном секторе на окраине Чижовки. Территорию рядом с МКАД, на которой размещались частные дома, осваивает УКС Заводского района. Это предприятие уже начало стройку дома на улице Копыльской, а недавно журналисты Realt заметили, что к сносу стали готовить и дома ближе к Столбцовской.

Речь о небольшом участке в районе улиц Краснослободской, Копыльской и Окружного проезда. Сейчас на этой территории располагается с десяток частных домов.

В данный момент все дома, среди которых можно заметить и довольно свежий коттедж, отселены.

Площадка под будущее строительство уже огорожена забором. В ближайшее время старые постройки пойдут под снос.

На месте частных домов, согласно информации, которую УКС Заводского района озвучивал ранее, вырастут два многоэтажных жилых дома. Также тут построят открытый паркинг на 90 мест.

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