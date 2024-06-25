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Украинские пограничники ударили по оккупантам на Северском направлении

  • 25.06.2024, 9:46
Украинские пограничники ударили по оккупантам на Северском направлении

Враг понес потери в живой силе.

Украинские пограничники осуществили серию ударов по враждебным позициям на Северском направлении и уничтожили оккупантов. Результаты работы они обнародовали в Сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

Как отмечается, на видео показана работа ударных дронов пограничников бригады «Помста».

Отмечается, что в ходе работы беспилотниками украинским защитникам удалось ликвидировать и ранить 8 захватчиков.

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