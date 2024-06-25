закрыть
25 июня 2024, вторник, 10:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Молодечно в аварию попала маршрутка с пассажирами

  • 25.06.2024, 9:52
  • 1,176
Под Молодечно в аварию попала маршрутка с пассажирами

Она влетела в другой микроавтобус.

Во вторник около 7 часов утра в Молодечненском районе в аварию попала маршрутка, которая ехала из Молодечно в Минск. Происшествие случилось на 66-м километре автодороги Р-28.

По предварительной официальной информации, 62-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения (свидетели же предполагали, что водитель легковушки уснул за рулем). Там и произошло столкновение с маршруткой (встречным микроавтобусом Mercedes). От удара микроавтобус перевернулся.

Как сообщает областная милиция, двоих пассажиров маршрутного такси завезли в больницу для осмотра, остальным оказали медпомощь на месте. По другим сведениям, 5 человек направили в травматологическое отделение больницы в Молодечно. У них травмы легкой и средней степени тяжести. Три человека от медпомощи отказались.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский