Под Молодечно в аварию попала маршрутка с пассажирами
- 25.06.2024, 9:52
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Она влетела в другой микроавтобус.
Во вторник около 7 часов утра в Молодечненском районе в аварию попала маршрутка, которая ехала из Молодечно в Минск. Происшествие случилось на 66-м километре автодороги Р-28.
По предварительной официальной информации, 62-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения (свидетели же предполагали, что водитель легковушки уснул за рулем). Там и произошло столкновение с маршруткой (встречным микроавтобусом Mercedes). От удара микроавтобус перевернулся.
Как сообщает областная милиция, двоих пассажиров маршрутного такси завезли в больницу для осмотра, остальным оказали медпомощь на месте. По другим сведениям, 5 человек направили в травматологическое отделение больницы в Молодечно. У них травмы легкой и средней степени тяжести. Три человека от медпомощи отказались.