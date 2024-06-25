Под Молодечно в аварию попала маршрутка с пассажирами 25.06.2024, 9:52

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Она влетела в другой микроавтобус.

Во вторник около 7 часов утра в Молодечненском районе в аварию попала маршрутка, которая ехала из Молодечно в Минск. Происшествие случилось на 66-м километре автодороги Р-28.

По предварительной официальной информации, 62-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения (свидетели же предполагали, что водитель легковушки уснул за рулем). Там и произошло столкновение с маршруткой (встречным микроавтобусом Mercedes). От удара микроавтобус перевернулся.

Как сообщает областная милиция, двоих пассажиров маршрутного такси завезли в больницу для осмотра, остальным оказали медпомощь на месте. По другим сведениям, 5 человек направили в травматологическое отделение больницы в Молодечно. У них травмы легкой и средней степени тяжести. Три человека от медпомощи отказались.

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