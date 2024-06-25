Повторное письмо российскому руководству Анатолий Несмиян

25.06.2024, 9:54

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Что объединяет «Крокус» и Дагестан.

У террористов свой собственный язык общения между собой. Когда в Санкт-Петербурге взорвали «военкора», то, в сущности, лично против него у тех, кто заказал теракт, вряд ли что было. Был этот, мог быть любой другой. Важен был адресат послания - Пригожин. Именно ему террористы передали привет. И что-то подсказывает, что заказчики настолько были хорошо известны с самого начала, что их и искать никто не стал. У больших людей свои разборки, зачем мешаться под ногами?

Абсолютно тому же сюжету соответствовал и теракт в «Крокусе». Расходный материал, такой же, как террористка Трепова, передал послание от одних террористов другим. Причем читалось послание без перевода. Сейчас - новое письмо.

Есть некоторая вероятность того, что сегодня в Дагестане произошли какие-то сугубо местные разборки. Небольшая, но есть. Однако более вероятно, что за событиями стоит ИГИЛ, а точнее, набирающий вес Вилайет Хорасан, и тогда это повторное письмо российскому руководству.

Повторюсь в очередной раз: у Вилайета Хорасан сейчас жесткая схватка с Талибаном. Пока талибы были вооруженной оппозицией, ИГИЛ был немного не в своей тарелке, так как в ранге вооруженной оппозиции в Афганистане он был на вторых ролях после Талибана. Который вполне заслуженно был номером первым. Вилайет Хорасан довольствовался тем, что подбирал остатки и объедки, а потому во всех раскладах не рассматривался в качестве значимой силы.

Но сейчас Талибан - власть, а потому ИГИЛ внезапно стал главной оппозиционной силой сопротивления режиму Талибана. И вот такой функционал для Исламского государства более привычен и комфортен.

Россия, пойдя на сближение с Талибаном, из неинтересного и нейтрального для ИГИЛ субъекта стала объектом его внимания. Поэтому первое послание в «Крокусе» читалось навылет - ребята, не нужно сюда лезть. Чужие здесь не ходят.

Не поняли. Переводчик оказался не той системы. Поэтому повторяют. А понадобится - повторят снова. У ИГИЛ расходного материала много. Дешевого и везде. Поэтому важно не место, где передали записку, а сама записка и её содержание.

А местом теракта могли выбрать любое другое, как противники Пригожина могли взорвать любого другого военкора из пригожинского пула. Там тоже было важно содержание переданного пакета, а не место и не курьер.

Анатолий Несмиян, Telegram

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