«Хочешь забрать авто - сделай невозможное» 25.06.2024, 10:10

Как белорусы ждут подсанкционные машины из США.

Уже двадцать дней, как из Евросоюза в Беларусь не пропускают автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, электромобили и гибриды моложе 5 лет. Люди, которые до этого приобрели подсанкционные авто в США, пишут письма не только в таможню Литвы, но и автопроизводителям. Вот какие ответы они получили, пишет «Наша Ніва».

Хочешь забрать автомобиль — сделай невозможное

Те, кто заказал авто в Штатах и сейчас не знает, как по новым правилам его ввезти, или интересуется такой покупкой, объединяются в специальном чате в телеграме. В нем уже более 1100 участников.

Белорусам, писавшим письма в литовскую таможню, отвечали, что Литва не запрещает экспорт легковых авто в Беларусь, а только контролирует, чтобы не обходили санкции, и требует показывать соответствующие документы.

Некоторые делились ответами, в которых было написано, что подача декларации производителя якобы не является новым требованием, а применяется при экспорте товаров, подпадающих под международные санкции с июля 2023 года.

Из таких ответов следует, что для того, чтобы забрать автомобиль и перевезти его в Беларусь, нужно просто выполнить все требования.

Документом, в который все упирается, является декларация от производителя транспортного средства, который подтвердит, что он не против того, что некогда выпущенный заводом автомобиль сейчас направляется в Беларусь.

Как выглядит декларация от производителя?

Некоторые участники чата делились ответами, где было указано, что это за документ, который требуется от производителей для успешного экспорта/транзита подсанкционного в России авто в Беларусь.

«Декларация производителя — это документ в свободной форме от производителя товара (не официального представителя), изготовившего автомобиль, которым подтверждается, что ему известен продавец произведенных им товаров и их покупатель в третьей стране, и заключенная ими сделка не вызывают у него сомнений в том, что при ее исполнении могут не соблюдаться условия применения международных санкций» — говорится в ответах от таможни Литвы, которыми делятся пользователи специального чата.

Что отвечают автопроизводители?

Некоторые уже написали письма автопроизводителям и даже поделились ответами с другими участниками чата.

Вот что ответили в BMW of North America, LLC человеку, купившему в США автомобиль BMW X3 sDrive30i 2020 года выпуска.

«Все автомобили группы BMW, произведенные для продажи в США, разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями федеральных стандартов по выбросам в США. Транспортные средства, соответствующие спецификациям США, не проектируются и не тестируются на соответствие требованиям европейского законодательства. По этой причине мы не можем предоставить вам запрошенные документы на ваш автомобиль», — говорится в сообщении.

Еще один покупатель автомобиля марки BMW поделился следующим ответом от автопроизводителя, пришедшего из Мюнхена.

«С 1 января 2016 года BMW Group больше не публикует декларации производителя», — говорилось в ответе.

Также ему посоветовали обращаться напрямую в таможенные органы, поскольку декларации производителей проверяются только ими. Сама декларации поставщика выдается на платной основе.

Из этого ответа похоже, что службе поддержки клиентов BMW не совсем понятно, что от них просят. Но в любом случае попытка получить от автопроизводителя согласие на экспорт в Беларусь автомобиля, который концерн когда-то продал в другой стране, не увенчалась успехом.

Другой покупатель подсанкционного авто поделился ответом от Tesla, в котором говорилось о том, что Tesla не одобряет вывод транспортных средств с рынка, для которого они были созданы.