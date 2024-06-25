закрыть
25 июня 2024, вторник, 10:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Молчание кремлевских ягнят

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 25.06.2024, 10:14
Молчание кремлевских ягнят

Блеяние Пескова не в счет.

Нагловатое заявление Пескова, что обращения Путина к стране в связи с терактом в Дагестане «не планируется», высвечивает одну из характеристик сложившегося в стране режима власти.

Это вам не демократия западного образца, где у главы государства нет выбора – обращаться к стране или нет в случае масштабного теракта, он обязан это делать – объясниться, успокоить, рассказать о принятых мерах. Здесь же иное - «когда хочу, тогда и обращаюсь».

Не удобно ему, когда второй раз за последнее время (первый - «Крокус») случилось то, что рушит всю выдумку об «угрозе НАТО и Америки». Потому что НАТО в наши международно признанные границы войск не вводило, это исламисты пришли или же внутри воспитались.

В общем, получил теракт в Дагестане, народ? Живи дальше. Никаких тебе от меня объяснений, оправданий, признания ответственности. «Молчание кремлевских ягнят». Блеяние Пескова не в счет.

Telegram-канал «СерпомПо»

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский