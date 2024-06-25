Молчание кремлевских ягнят
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 25.06.2024, 10:14
Блеяние Пескова не в счет.
Нагловатое заявление Пескова, что обращения Путина к стране в связи с терактом в Дагестане «не планируется», высвечивает одну из характеристик сложившегося в стране режима власти.
Это вам не демократия западного образца, где у главы государства нет выбора – обращаться к стране или нет в случае масштабного теракта, он обязан это делать – объясниться, успокоить, рассказать о принятых мерах. Здесь же иное - «когда хочу, тогда и обращаюсь».
Не удобно ему, когда второй раз за последнее время (первый - «Крокус») случилось то, что рушит всю выдумку об «угрозе НАТО и Америки». Потому что НАТО в наши международно признанные границы войск не вводило, это исламисты пришли или же внутри воспитались.
В общем, получил теракт в Дагестане, народ? Живи дальше. Никаких тебе от меня объяснений, оправданий, признания ответственности. «Молчание кремлевских ягнят». Блеяние Пескова не в счет.
Telegram-канал «СерпомПо»