Молчание кремлевских ягнят Telegram-канал «СерпомПо»

25.06.2024, 10:14

Блеяние Пескова не в счет.

Нагловатое заявление Пескова, что обращения Путина к стране в связи с терактом в Дагестане «не планируется», высвечивает одну из характеристик сложившегося в стране режима власти.

Это вам не демократия западного образца, где у главы государства нет выбора – обращаться к стране или нет в случае масштабного теракта, он обязан это делать – объясниться, успокоить, рассказать о принятых мерах. Здесь же иное - «когда хочу, тогда и обращаюсь».

Не удобно ему, когда второй раз за последнее время (первый - «Крокус») случилось то, что рушит всю выдумку об «угрозе НАТО и Америки». Потому что НАТО в наши международно признанные границы войск не вводило, это исламисты пришли или же внутри воспитались.

В общем, получил теракт в Дагестане, народ? Живи дальше. Никаких тебе от меня объяснений, оправданий, признания ответственности. «Молчание кремлевских ягнят». Блеяние Пескова не в счет.

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