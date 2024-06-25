Белоруска ушла на длительный больничный, а ее уволили без предупреждения 1 25.06.2024, 10:17

Юрист объяснила, когда такое возможно.

Белоруска была на больничном более четырех месяцев, а работодатель уволил ее, не предупредив. По словам женщины, ей никто не позвонил и не написал о том, что с ней решили разорвать контракт.

«В пятницу 21 июня в пять часов вечера я узнала от начальника, что я уволена 21 июня и что мне отправили уведомление почтой. Я все еще на больничном», — описала «Онлайнеру» ситуацию женщина.

Она пояснила, что в почтовый ящик заглядывает редко, потому что живет по другому адресу. Женщина добавила, что знает о том, что по закону ее могут уволить во время долгого больничного, но ее возмутило то, что ее не предупредили о таком решении.

Ситуацию прокомментировала юрист по трудовому и бизнес-праву Светлана Семенихина.

По ее словам, если больничный длится больше четырех месяцев подряд, то у нанимателя есть право уволить сотрудника по п. 5 ст. 42 Трудового кодекса. Больничный должен быть непрерывным в таком случае. Если в организации есть профсоюз, то предварительно нужно сообщить о таком увольнении туда.

Есть категории работников, которых по этой статье уволить нельзя. Это, к примеру, инвалиды, находящиеся на реабилитации, беременные, женщины с детьми до трех лет, одинокие матери с детьми от трех до 14 лет (детьми-инвалидами — до 18 лет), работники — члены комиссии по трудовым спорам, а также сотрудники младше 18 лет (здесь нужно предварительное согласие районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних).

Комментируя случай женщины, которую без предупреждения уволили во время долгого больничного, юристка отметила, что если та не относится к какой-то из этих категорий, то увольнение правомерно.

Что касается предупреждения, то, по мнению юристa, работодатель не нарушил закон в этом случае, если выплатил в день увольнения окончательный расчет и уведомил женщину по почте о том, что она должна прийти за трудовой или написать заявление с просьбой выслать ее по указанному в заявлении адресу.