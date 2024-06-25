Как белорусы будут отдыхать и работать в июле 25.06.2024, 10:42

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Рассказали в Минтруда и соцзащиты.

В июле у белорусов будет выходной день посреди недели из-за 3 июля.

В Министерстве труда и социальной защиты уточнили, что по производственному календарю у белорусов в июле при шестидневной рабочей неделе будет 26 рабочих дней.

У тех, кто работает на пятидневке, — 22 рабочих дня.

В итоге расчетная норма рабочего времени в июле при 40-часовой рабочей неделе будет для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье — 175 часов, а для шестидневной с выходным в воскресенье — 173 часа.

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