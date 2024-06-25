Россияне тонут в долгах 1 25.06.2024, 10:46

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Микрозаймы установили рекорд.

В мае этого года россияне взяли у микрофинансовых организаций (МФО), выдающих займы до зарплаты под 292% годовых, рекордный за полтора года объем кредитов. Заемщики оформили 6,34 млн займов на общую сумму 81,4 млрд росс. руб. Это следует из данных «Скоринг Бюро», которые публикует РБК.

Относительно апреля выдачи в денежном выражении выросли на 9,9%, а в количественном — на 13,8%. Год к году объем одобренных займов подскочил на 41,8%.

МФО стараются «надышаться» и собрать как можно больше клиентов в преддверии ужесточения регулирования, объясняет динамику выдач директор по развитию бизнеса МФК «МигКредит» Никита Коточигов. Он напомнил, что с 1 июля для МФО меняются условия расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) потенциальных заемщиков и участники рынка должны будут запрашивать информацию о финансовой нагрузке клиента во всех квалифицированных бюро кредитных историей, а не только в одном.

«Рост рынка обеспечивают крупные игроки, топ-20 компаний, где также нельзя не отметить роль так называемых банковских МФО и МФО маркетплейсов», — говорит финансовый директор группы Eqvarta Яков Ромашкин. По его словам, банковские группы, недавно учредившие микрофинансовые компании, перенаправляют на новые платформы «отказной трафик» — потенциальных заемщиков, которым не дали банковский кредит из-за риск-политики.

«Есть фактор притока «отказных» банковских клиентов, которые обращаются в МФО. Как правило, они имеют более низкий уровень закредитованности, более качественный риск-профиль, чем классические пользователи МФО, и более высокие аппетиты», — подтвердил гендиректор Moneyman Александр Пустовит.

Представители МФК «А Деньги» и Webbankir также отмечают рост заявок от граждан, которые ранее не являлись клиентами банка или МФО. «Клиентская база увеличилась за весну более чем на 120 тыс. человек. <…> Среди российских городов-миллионников наиболее впечатляющую динамику показывают города Урала, где сосредоточены крупные промышленные предприятия, в которые сейчас идут серьезные инвестиции, — Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь», — рассказал гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

В то же время ужесточение регулирования Центробанка сказывается на выдачах микрозаймов: если в прошлом году 42% от общего количества обращений за займами завершалось выдачей денег, то в этом году показатель упал до 39%, замечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Согласно прогнозу «Эксперт РА», в 2024 году выдачи микрозаймов в России увеличатся на 25% по сравнению с уровнем прошлого года. На данный момент динамика рынка более сильная, но она замедлится после 1 июля, когда вступят в силу новые требования ЦБ, заключил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

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