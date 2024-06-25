Доктору Тимуру Лозко из брестского «Лодэ» грозит до 20 лет колонии 2 25.06.2024, 10:51

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Тимур Лозко

Его имя появилось в расписании судов.

Тимур Лозко — врач из Бреста. До 2020-го работал анастезиологом в Брестской областной больнице, но, похоже, был уволен. Перед задержанием работал реаниматологом-анестезиологом в частной клинике «Лодэ».

Лозко ранее дважды задерживали по административным делам — в октябре 2020 года за участие в акции и в марте 2022 года за антивоенную акцию.

В следующий раз его задержали в январе 2024-го.

Суд над Лозко начнется 4 июля в Брестском городском суде. Медика обвиняют по двум частям статьи 290-1 УК РБ, «финансирование террористической деятельности». По сумме приговоров ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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