Доктору Тимуру Лозко из брестского «Лодэ» грозит до 20 лет колонии

Доктору Тимуру Лозко из брестского «Лодэ» грозит до 20 лет колонии2
- 25.06.2024, 10:51
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Его имя появилось в расписании судов.
Тимур Лозко — врач из Бреста. До 2020-го работал анастезиологом в Брестской областной больнице, но, похоже, был уволен. Перед задержанием работал реаниматологом-анестезиологом в частной клинике «Лодэ».
Лозко ранее дважды задерживали по административным делам — в октябре 2020 года за участие в акции и в марте 2022 года за антивоенную акцию.
В следующий раз его задержали в январе 2024-го.
Суд над Лозко начнется 4 июля в Брестском городском суде. Медика обвиняют по двум частям статьи 290-1 УК РБ, «финансирование террористической деятельности». По сумме приговоров ему грозит до 20 лет тюрьмы.