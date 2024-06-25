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В Сеть попал интересный математический тест для определения гениев

6
  • 25.06.2024, 10:57
  • 2,998
В Сеть попал интересный математический тест для определения гениев

Какого числа не хватает?

В тесте, которым поделился «Вокруг света», все довольно просто, однако справиться с заданием быстрее чем за 20 секунд могут лишь избранные гении.

Если вы себя таковым не считаете, но у вас получится справиться с задачей вовремя, то у нас для вас отличная новость! Если времени понадобиться больше, то не спешите сдаваться и смотреть ответ — продолжайте искать решение, так ваш мозг будет развиваться, а процесс его старения будет отодвигаться все дальше и дальше.

Посмотрите на картинку ниже и постарайтесь определить закономерность появления чисел в квадратах.

Какое число должно стоять на месте вопросительного знака?

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