В Сеть попал интересный математический тест для определения гениев 6 25.06.2024, 10:57

2,998

Какого числа не хватает?

В тесте, которым поделился «Вокруг света», все довольно просто, однако справиться с заданием быстрее чем за 20 секунд могут лишь избранные гении.

Если вы себя таковым не считаете, но у вас получится справиться с задачей вовремя, то у нас для вас отличная новость! Если времени понадобиться больше, то не спешите сдаваться и смотреть ответ — продолжайте искать решение, так ваш мозг будет развиваться, а процесс его старения будет отодвигаться все дальше и дальше.

Посмотрите на картинку ниже и постарайтесь определить закономерность появления чисел в квадратах.

Какое число должно стоять на месте вопросительного знака?

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram