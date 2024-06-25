«Ник и Майк» о закрытии границ: Лукашенко больно уже только от одних намерений 1 25.06.2024, 11:12

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Следующий шаг за Китаем.

Тема закрытия границ из-за того, что два диктатора не только наслаждаются, но и зарабатывают на гибридной войне против Европейского Союза и Польши, очень четко и публично прозвучала в Пекине, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Настолько четко, что министры иностранных дел хунты и России были вынуждены ее совместно комментировать. Судя по кислым лицам, ситуация болезненная и самое главное – неожиданная.

Набор аргументов сумбурный. От того, что «бизнес пострадает», до «Польша сама воевала в странах, откуда организован трафик». Выводы граничат с истерикой: от обвинений в непоследовательности (то говорят об открытии, то закрывают) до приглашения за стол переговоров, чтобы «деэскалировать ситуацию». В общем, получилось больно только от одних намерений.

Следующий шаг за Китаем. Ведь можно сколько угодно делать вид, что мигранты «сами идут», но все всё понимают. Видны российские намерения и полное содействие со стороны карателей хунты в самых разных погонах.

Времени на принятие решения не так уж много – 3-4 июля саммит ШОС в Астане, который может стать неприятным сюрпризом для двух китайских вассалов.

Китаю не очень интересна вся эта заваруха в Европе. Война горячая и гибридная бьёт по интересам. В общем, очень интересная тактическая конфигурация вырисовывается.