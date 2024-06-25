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Сбывшееся предсказание Путина

  • Андрей Окунь
  • 25.06.2024, 11:21
  • 1,892
Сбывшееся предсказание Путина

В России за последние три месяца произошло три теракта.

В далеком 1996 году Путин сделал самосбывающееся предсказание. Он сказал: «Нам кажется, если навести порядок жесткой рукой, то всем станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле эта комфортность быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить».

Спустя 28!! лет мы находимся в точке, когда жесткая рука действительно появилась, но с одним отличием. Она просто всех нас душит, так и не сумев сделать жизнь комфортнее и безопаснее.

В России за последние три месяца произошло три теракта: 22 марта в «Крокусе», 16 июня в ростовском СИЗО и сегодня в Дагестане. Каждый теракт тщательно спланирован и хорошо организован. И каждый теракт российские правоохранительные органы не смогли предотвратить.

Путинская власть превратилась в типичного домашнего насильника, который храбро избивает беззащитную жену и детей, а когда дело доходит до реальной стычки с теми, кто может оказать сопротивление, трусливо утекает в кусты. А потом еще и перекладывать ответственность начнет. Какой же позор.

Андрей Окунь, Telegram

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