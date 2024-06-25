Белорусам предлагают билеты со скидкой на маршрутки «Атлас» 25.06.2024, 11:39

Но покупать их не стоит.

В мессенджерах стали появляться предложения о привлекательных скидках на поездки маршрутками «Атлас».

Мошенники используют различные варианты названия «atlas» в своих аккаунтах, пишет blizko.by.

Они предлагают заполнить форму, оплатить билет со скидкой и заплатить «комиссию» продавцу. В ответ обещают прислать номер бронирования и детали рейса. Вот так может выглядеть сообщение мошенников.

Однако бронь делается на не настоящий виртуальный номер, при этом просят указать реальные данные пассажира.

Это может привести к попаданию аккаунта клиента в черный список.

Мошенническая схема не ноу-хау. Сезонность и известность бренда — это главные «крючки» киберпреступников. В этот раз в их фокус внимания попала компания-перевозчик. Сама компания и предупреждает пассажиров о появившейся в сети преступной схеме. Клиенты и пассажиры должны помнить в этом случае, что данные, которые попадают к мошенникам при заполнении форм, где они указывают свои персональные данные, могут еще очень долго хранится в базах киберпреступников. А это значит, что мошенники могут время от времени появляться «на горизонте» и давать о себе знать, предлагая различные формы взаимодействия.

Это могут быть фальшивые звонки из банка, соцзащиты или просто предложения розыгрыша. Поэтому будьте внимательны, если уже успели заполнить какие-то данные в интернете по ссылке, полученной от мошенников, которые маскируются под данного перевозчика, — говорит Вячеслав Сенин, эксперт по интернет-платежам и директор компании провайдера Assist Belarus.

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