закрыть
25 июня 2024, вторник, 12:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин разрешил

  • Александр Невзоров
  • 25.06.2024, 11:50
  • 1,932
Путин разрешил
Александр Невзоров

Убивать в России теперь можно легально.

Забавное. Помните, как многие смеялись новости о том, что «расчленитель Соколов пошел на войну?» Мол абсурд, не может такого быть.

Так вот, Соколов убивший одну женщину, по сравнению с «зеленоградским Чикатило» — бывшим ментом, шизофреником и маньяком — просто зайчик.

Этот охотился на женщин с молотком, так как «ему нравится глухой звук удара в висок». Успел убить 6 женщин и ранил 10.

Отсидел почти 22 года и ушел на войну с Украиной из тюрьмы «за деньгами».

Там «можно» убивать сколько хочешь. «Легально». Путин разрешил.

Александр Невзоров, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский