Путин разрешил Александр Невзоров

25.06.2024, 11:50

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Александр Невзоров

Убивать в России теперь можно легально.

Забавное. Помните, как многие смеялись новости о том, что «расчленитель Соколов пошел на войну?» Мол абсурд, не может такого быть.

Так вот, Соколов убивший одну женщину, по сравнению с «зеленоградским Чикатило» — бывшим ментом, шизофреником и маньяком — просто зайчик.

Этот охотился на женщин с молотком, так как «ему нравится глухой звук удара в висок». Успел убить 6 женщин и ранил 10.

Отсидел почти 22 года и ушел на войну с Украиной из тюрьмы «за деньгами».

Там «можно» убивать сколько хочешь. «Легально». Путин разрешил.

Александр Невзоров, Telegram

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