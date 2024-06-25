Путин разрешил
- Александр Невзоров
- 25.06.2024, 11:50
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Убивать в России теперь можно легально.
Забавное. Помните, как многие смеялись новости о том, что «расчленитель Соколов пошел на войну?» Мол абсурд, не может такого быть.
Так вот, Соколов убивший одну женщину, по сравнению с «зеленоградским Чикатило» — бывшим ментом, шизофреником и маньяком — просто зайчик.
Этот охотился на женщин с молотком, так как «ему нравится глухой звук удара в висок». Успел убить 6 женщин и ранил 10.
Отсидел почти 22 года и ушел на войну с Украиной из тюрьмы «за деньгами».
Там «можно» убивать сколько хочешь. «Легально». Путин разрешил.
Александр Невзоров, Telegram