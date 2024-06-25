Водителям такси запретили использовать рабочую машину для личных дел 6 25.06.2024, 12:08

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Таксистам становится все сложнее работать.

В Беларуси водители такси не смогут использовать рабочую машину для личных дел. Сообщается, что в Минске состоялась «встреча» с представителями сервисов такси, которую организовали представители Министерства транспорта и коммуникаций совместно с транспортной инспекцией.

Присутствующих на встрече интересовал вопрос, связанный с тем, смогут ли водители такси использовать рабочие машины для личных целей. Сказано, что такси может передвигать только по нуждам перевозчика и только в рабочее время.

Это значит, что на рабочей машине нельзя будет, к примеру, в выходной день поехать на дачу. В том случае, если подобные факты будут обнаружены, то это будет считаться нарушением.

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