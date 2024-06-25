Полковник ВСУ: Одна ракета ATACMS может уничтожить эскадрилью российских самолетов 3 25.06.2024, 12:11

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Около 12 штук.

Полковник ВСУ Петр Черник рассказал «Обозревателю», как американские ракеты ATACMS могут усложнить жизнь российской авиации, находящейся на военных базах:

— Если боевая часть кассетная, то может быть уничтожено большее количество самолетов. К примеру, ATACMS в варианте M39. Она содержит 900 субэлементов. О чем именно идет речь? Представляем мандарин, начиненный взрывчаткой, в металлической оболочке.

На высоте 50-70 метров от цели эта ракета раскрывается и в диаметре до нескольких сотен метров выбрасывает эти взрывающиеся «шарики». Таким образом образуется пелена обломков, несколько сотен тысяч обломков. Они рассекают все, что можно рассечь. А самолеты – это дюралюминий плюс чуть-чуть стали.

То есть одной ракетой условно можно накрыть эскадрилью, около 12 самолетов.

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