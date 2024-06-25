«Пусть исполком со своих окладов скидывается» 1 25.06.2024, 12:21

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Жители регионов о долевом ремонте дворов.

В Жодино проводят благоустройство дворов и частных улиц за деньги горожан. Долевое участие жильцов, по мнению местного ЖКХ, является ускоренным вариантом проведения ремонтов.

Ex-press.by спросил горожан, готовы ли они сбрасываться на ремонт дворов. Мнения разделились:

«О, конечно, почему бы и нет! Кто не мечтает скидываться на благоустройство своего двора? Мы же богаты и только ищем, куда нам свои деньги всунуть. Но на самом деле — нет, я не хочу».

«У нас двор на Советской — тихий ужас. Ямы, колдобины, скамейки ужасные, мусор не убирают. И я буду на это скидываться из своей пенсии? Оборзели! Пусть исполком со своих окладов скидывается».

«Понимаю, что благоустройство двора — важная задача, от которой зависит наше удобство и безопасность. Другим вот дворы делают, но почему-то не нам... Однако, будучи в декрете, я ограничена в средствах и вынуждена тщательно планировать расходы. Тем более, что у города уже есть предусмотренный бюджет на подобные нужды. Мы все платим налоги, из которых формируется этот бюджет. И бюджетные деньги — тоже мои...»

«Я молодой экономист, учусь не в Беларуси. У меня свой взгляд на вопрос о необходимости вклада собственных средств в ремонт двора.

Во-первых, важно понимать, что поддержание инфраструктуры, включая ремонт дворов, напрямую влияет на качество нашей жизни. И может положительно сказаться на стоимости недвижимости в вашем районе, если вы соберетесь уехать и продать свое жилье.

Во-вторых, даже если у города есть бюджет на такие работы, длительное их неисполнение может свидетельствовать о проблемах в управлении или приоритеризации городских расходов. В таких случаях ожидание того, что ситуация изменится, может затянуться на неопределённый срок.

С другой стороны, если жильцы дома соберут средства на ремонт двора и проведут его самостоятельно, это может принести несколько преимуществ.

Жители будут иметь возможность контролировать весь процесс ремонта и следить за качеством выполненных работ, что часто приводит к лучшим результатам по сравнению с госзаказом. А еще совместное участие в благоустройстве положительно сказывается на взаимоотношениях в будущем.

То есть мой вывод: даже при этой власти имеет смысл участвовать в ремонте. Но контролировать и не давать спуску тем, кто берется за эти работы».

«Ну, если это Новая Боровая — то да, но, прости господи, не Жодино. Где из удобств разве что петля на дереве».

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