Российского пропагандиста заставили извиняться за оскорбление Сербии 8 25.06.2024, 12:22

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Сергей Мардан

Пришлось писать покаянный пост.

В студии российского пропагандиста Владимира Соловьева обиделись на «братскую» Сербию из-за поддержки ВСУ.

Сергей Мардан настолько раздосадовался по этому поводу, что во время прямого эфира обрушился на нее с оскорблениями, назвав «последней шл*хой».

Впрочем, уже очень скоро он пожалел о своих словах и был вынужден приносить за них публичные извинения, попытавшись переложить всю вину на неких «общих врагов».

«Простите меня братья-сербы, за то, что повелся на провокацию наших общих врагов», — написал он у себя в соцсетях после разгоревшегося скандала.

Serbia is being insulted on Russian state TV after information appeared that Serbia sold shells to Western countries.



State TV presenter Sergei Mardan called Serbia a “whore” and said that the Serbs are no longer brothers to the Russians, but enemies pic.twitter.com/Z7KckISwOE — Денис Казанський (@den_kazansky) June 24, 2024

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