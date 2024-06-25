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Российского пропагандиста заставили извиняться за оскорбление Сербии

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  • 25.06.2024, 12:22
  • 4,756
Российского пропагандиста заставили извиняться за оскорбление Сербии
Сергей Мардан

Пришлось писать покаянный пост.

В студии российского пропагандиста Владимира Соловьева обиделись на «братскую» Сербию из-за поддержки ВСУ.

Сергей Мардан настолько раздосадовался по этому поводу, что во время прямого эфира обрушился на нее с оскорблениями, назвав «последней шл*хой».

Впрочем, уже очень скоро он пожалел о своих словах и был вынужден приносить за них публичные извинения, попытавшись переложить всю вину на неких «общих врагов».

«Простите меня братья-сербы, за то, что повелся на провокацию наших общих врагов», — написал он у себя в соцсетях после разгоревшегося скандала.

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