Российского пропагандиста заставили извиняться за оскорбление Сербии

Российского пропагандиста заставили извиняться за оскорбление Сербии8
- 25.06.2024, 12:22
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Пришлось писать покаянный пост.
В студии российского пропагандиста Владимира Соловьева обиделись на «братскую» Сербию из-за поддержки ВСУ.
Сергей Мардан настолько раздосадовался по этому поводу, что во время прямого эфира обрушился на нее с оскорблениями, назвав «последней шл*хой».
Впрочем, уже очень скоро он пожалел о своих словах и был вынужден приносить за них публичные извинения, попытавшись переложить всю вину на неких «общих врагов».
«Простите меня братья-сербы, за то, что повелся на провокацию наших общих врагов», — написал он у себя в соцсетях после разгоревшегося скандала.
Serbia is being insulted on Russian state TV after information appeared that Serbia sold shells to Western countries.— Денис Казанський (@den_kazansky) June 24, 2024
State TV presenter Sergei Mardan called Serbia a “whore” and said that the Serbs are no longer brothers to the Russians, but enemies pic.twitter.com/Z7KckISwOE