Как белоруска решила экономить деньги и что из этого вышло 1 25.06.2024, 12:30

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Она дала несколько важных советов.

Корреспондент Bar24 Анна Матвеева попробовала сэкономить деньги, используя простой метод:

- Иметь много денег в кармане – это замечательно. А что делать, если бюджет ограничен? Как грамотно сохранить свои деньги и не ощущать, что потратила больше, чем заработала? Я попробовала пожить месяц по-новому, планируя свой бюджет. И вот, что получилось.

Почему мне трудно правильно распоряжаться деньгами?

Лично для меня экономия – это проблема.

Первое: я не умею копить из-за страха. Да-да. Боюсь, что экономия лишит меня многого – того, что я хочу здесь и сейчас. К примеру, приезжает наконец-то один из любимых исполнителей с концертом, и я встаю перед наисложнейшим выбором: купить билет или нет.

Второе. Я страдаю проблемой импульсивных трат. Получаю зарплату, иду в магазин косметики и сметаю с прилавков лучший ассортимент. На ценники не смотрю, ведь деньги у меня есть.

Третье – меня постоянно атакуют триггеры: неудачи на работе, стресс, усталость, которые требуют чего-то позитивного. Например, съесть пирожное в кафе. Или же против меня часто «действует» мышление: «Я сегодня такая особенно классная, поэтому сейчас могу расслабиться?». Кому-то покажется глупостью, но в моменте это все кажется вполне адекватным.

Решила планировать бюджет

Чтобы избавиться от периодически накатывающего ощущения, что потратила больше, чем заработала, и мыслей, что пора наконец-то экономить, сразу после получки я нарисовала себе схему планирования своего бюджета.

Я не стала пользоваться какими-то специальными приложениями, а решила просто поделить заработанное – а это 800 рублей – на несколько частей.

Первая – первостепенная. То, без чего невозможно существовать. Для меня это продукты питания, средства гигиены. На них в месяц у меня уходит около 300 рублей. Эту сумму я и отделила.

Так как я живу с родителями, мне в настоящее время не нужно думать о средствах на «коммуналку».

Среди вторичных нужд, на которые я выделила 150 рублей, оказались связь и проезд. На телефон мой оператор связи каждый месяц требует около 50 рублей. Покупаю проездной на автобус – это 35 рублей. Остальные резервные 65 рублей я держу для внеплановых поездок на такси, если вдруг опаздываю на работу, или же когда в выходные поздно ночью возвращаюсь домой.

Откладывать я решила $30. Все остальное – то, что могу потратить на свои «хотелки». Это примерно 250 рублей. В мои «хочу» входит обязательное посещение мастера по маникюру и бровиста. Кроме этого, имеет место быть небольшой шопинг, а также поход в развлекательные заведения.

Такой план жизни меня устроил. И надо сказать, что все получилось. Я ни разу не посягнула на отложенную сумму. Хотя признаюсь, возникали мысли взять и потратить их. А уже со следующей зарплаты вернуть потраченную сумму обратно. Сдержалась, и деньги лежат нетронутыми.

На чем можно и нужно экономить деньги

Конечно, моя схема экономии, возможно, подойдет не всем. Тем не менее, я уверена, что формировать, как говорят экономисты, «подушку безопасности» нужно. А еще я поняла, на чем можно экономить, а на чем не стоит.

Экономить можно:

- на популярных брендах. Я постоянно ведусь на лейблы, мне хочется лучшего, за что приходится платить. Если изучить рынок, то окажется, что есть немало отечественной продукции, которая не уступает в качестве и гораздо дешевле импортной.

- на жажде. Да-да, именно на воде. Сейчас лето и постоянно хочется зайти в магазин или кафе и купить чего-нибудь попить. Ежедневные такие маленькие вроде траты в итоге заметно ударяют по карману. Я взяла за привычку брать из дома воду либо компот. Могу заморочиться и прежде, чем отправиться на прогулку, сделать себе охлаждающий коктейль.

- на платных подписках. По моему мнению, это вообще того не стоит. Можно несколько секунд посмотреть или послушать рекламу и дальше наслаждаться фильмом или музыкой бесплатно. Также считаю глупым тратить деньги на покупку особых стикеров, эмоджи или других привилегий в мессенджерах.

Конечно, не стоит отказывать себе во всех радостях жизни. Достаточно иногда просто пересмотреть свои привычки.

На чем лучше не экономить

По своему опыту поняла, что деньги не стоит экономить на следующих вещах:

- на продуктах питания. Можно экономить на походах в кафе или покупках фастфуда, но базовое меню должно быть качественным. Иначе получишь в «подарок» проблемы со здоровьем. Я с удовольствием готовлю еду себе сама. И на работу беру «ссобойку», чтобы не тратить деньги на еду из магазина.

- на здоровье. Посещение врачей, к счастью, у нас бесплатное, однако покупку необходимых лекарств откладывать на потом или вообще заниматься самолечением не нужно. От такой экономии потом потратишь гораздо больше.

- на отдыхе. Отдыхать нужно. И положительные эмоции просто необходимы. Почему бы не потратить 5 рублей, чтобы раз в месяц покататься на каруселях? А если с деньгами совсем туго, то советую обратить внимания на различные бесплатные мероприятия. Они тоже есть в нашем городе.

Самые правильные советы, как сэкономить деньги, — это не только об экономии, но и о разумном потреблении. В итоге за месяц я поняла, что грамотно распоряжаться своим бюджетом вполне реально. И решила, что продолжу в том же духе.

Топ-3 мобильных приложений для финансов

Для того, чтобы отслеживать свои доходы и расходы, существует много различных приложений. Для себя я открыла Дзен-мани, Monefy, CoinKeeper. Возможно, кому-то пригодится.

Дзен-мани. Главный плюс – не нужно тратить время на ручной ввод расходов. Это происходит автоматически из данных банковских карт, а статистика отображается в виде удобных диаграмм. Из неудобств – графики доходов и расходов отображаются не кругами, а линиями. На мой взгляд, это не так наглядно. Хотя, возможно, для кого-то это не станет недостатком.

Monefy. Здесь все расходы делятся на наличные и платежи картой. Кроме этого, не требует регистрации, ввода личных данных, синхронизации с другими сервисами, – сразу готово к работе. Правда, вводить доходы и расходы нужно самостоятельно. Возможно, кому-то не хватит инструментов для дополнительного анализа.

CoinKeeper. Здесь все грамотно разграничено на подразделы. Программу можно защищать паролем. Она помогает планировать будущие расходы. Из недостатков для себя выделила то, что приложение настойчиво предлагает купить платную премиальную версию (часто появляется уведомление о покупке).

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