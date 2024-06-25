WSJ: Всем стало видно уязвимое место РФ 25.06.2024, 12:36

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Путин больше не может защитить россиян.

Террористическая атака в Дагестане обнаруживает некоторые из слабых мест в системе безопасности России в глубине страны, в то время как Кремль сосредоточен на продолжении войны в Украине и на том, чтобы заставить замолчать своих политических оппонентов в Москве и Санкт-Петербурге.

В прошлом году наблюдалась тенденция роста насилия по всей России, подрывающая утверждение Путина о том, что только он может обезопасить страну от угроз как изнутри, так и извне. Многие из этих случаев связаны с давней напряженностью в отношениях между Москвой и мусульманским населением Центральной Азии, сообщает Энн М. Симмонс, руководитель московского бюро The Wall Street Journal.

Критики правительства говорят, что власти направляют слишком много ресурсов на преследование всех, кто, по их мнению, может угрожать властям Путина. Кремль сажает в тюрьму своих оппонентов, не дает покоя прессе и вводит законы, направленные на пресечение всего, что может быть расценено как критика войны в Украине. Аналитики говорят, что российское правительство настойчиво поднимает вопросы терроризма, чтобы оправдать свои репрессии, но неоднократно не замечало реальных террористических угроз.

Тот факт, что инциденты «повторяются снова и снова, означает, что уроки, которые не были усвоены» ни Кремлем, ни федеральными службами безопасности, считает Николай Петров, консультант программы «Россия и Евразия» британского аналитического центра Chatham House. Вместо этого российские власти пытаются переложить вину за недостатки внутренней безопасности на Украину и Запад.

По мнению аналитиков, знакомых с работой российской пропагандистской машины, большинство россиян поддерживают риторику о том, что любые нападения, с которыми сталкивается страна, являются виной Киева и его сторонников. Старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги Андрей Колесников говорит, что «пассивное большинство» не желает задумываться о реальном источнике террористических атак на свою страну, и российское руководство знает об этом. В результате «подобное обвинение Украины и Запада становится социальной нормой», сказал он.

Кроме того, власти особенно стараются избежать любых предположений, что внутри России может существовать межэтническая или религиозная напряженность. Путин часто восхваляет этническое и религиозное разнообразие страны.

Российский лидер не будет обращаться к нации после теракта 23 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина. Вместо этого Песков сказал, что Кремль будет ждать, пока следственные органы завершат свою работу, «и тогда мы сможем сделать какие-то выводы», добавил он.

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