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Ультраправый кандидат в премьеры Франции жестко высказался о России

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  • 25.06.2024, 12:44
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Ультраправый кандидат в премьеры Франции жестко высказался о России

И заявил о готовности поддерживать Украину.

Лидер французских ультраправых Жордан Барделла заверил, что готов противостоять России, если он станет премьер-министром после досрочных парламентских выборов, которые состоятся 30 июня и 7 июля.

Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на обвинения со стороны президента Эмманюэля Макрона в том, что «Национальное объединение» неспособно защищать Францию из-за зависимости от Москвы, Барделла заявил, что РФ представляет угрозу.

«Я рассматриваю Россию как многомерную угрозу как для Франции, так и для Европы» – сказал политик.

По его словам, сегодня РФ бросает вызов французским интересам и делает это месяцами и годами в «нашей исторической сфере влияния» в Африке, в Черном море и на заморских территориях страны.

«Я буду чрезвычайно бдительным к любым попыткам вмешательства со стороны России, а также со стороны любых других государств или сил в мире», – отметил Барделла.

Он также подтвердил, что не намерен ставить под сомнение обязательства, взятые Францией на международной арене, в частности по Украине, в то же время повторил, что в этом вопросе существует граница, которую его правительство не пересечет.

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