«Взбодрит некоторыми неблагоприятными явлениями» 1 25.06.2024, 12:52

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Синоптики рассказали о погоде во второй половине лета.

Белорусские синоптики каждый год фиксируют рост количества неблагоприятных и опасных явлений в летний период. Нынешний отпускной сезон не стал исключением, рассказали в Белгидромете, пишет «Минск-Новости».

В этом году из-за теплой погоды пора гроз и бурь пришла в Беларусь раньше, чем обычно.

«Сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра, смерчи отмечаются в Беларуси ежегодно с той или иной интенсивностью. Обычно они бурно начинают проявлять себя в июле и августе, но в этом году из-за теплой погоды все началось гораздо раньше — уже в мае, к примеру, было составлено 11 предупреждений на грозы и связанные с ними конвективные явления, а за первые две декады июня — восемь», — рассказала начальник службы метеорологических прогнозов Татьяна Четырко.

Она добавила, что природные катаклизмы наблюдаются все чаще в том числе из-за изменения климата.

Также синоптик дала прогноз, какой будет вторая половина лета в Беларуси.

«Безусловно, порадует теплыми днями, но и взбодрит некоторыми неблагоприятными явлениями. Будет и жара, и прохлада, и ливни с грозами», — отметила Четырко.

Однако, по ее словам, нужно следить за краткосрочными и среднесрочными прогнозами погоды, поскольку предел предсказуемости погоды составляет 14 дней. За пару недель накапливается такая погрешность, что даже мощный суперкомпьютер не может дать надежный детальный прогноз, выходящий за эти сроки. Самые точные прогнозы — трехдневные.

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