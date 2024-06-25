ВСУ накрыли «Градами» пять лодок оккупантов
- 25.06.2024, 12:58
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И еще одну «жирную» цель россиян.
Украинские защитники ликвидировали не менее 5 лодок российских оккупантов, а также еще одну «жирную цель», рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Как подчеркнул он в комментарии «24 Каналу», удачными действиями украинские защитники отметились на Таврическом направлении благодаря ударам «Град БМ-21».
Представитель ВМС уточнил, что россияне обычно используют лодки для попыток перебросить живую силу на острова.
По его словам, с помощью этих лодок россияне осуществляют перемещение между позициями, перебрасывать БК, эвакуировать своих 200-х и 300-х.
«Среди малых островков на этом направлении – это средство передвижения», – добавил Плетенчук.