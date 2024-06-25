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Россияне сбросили авиабомбу на Белгородскую область

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  • 25.06.2024, 13:02
  • 1,804
Россияне сбросили авиабомбу на Белгородскую область

В районе села Мелихово.

Еще одну авиабомбу сбросили российские ВКС на Белгородскую область

24 июня ФАБ нашли в районе села Мелихово в Корочанском районе. Об этом ASTRA сообщили источники в экстренных службах региона. Пострадавших нет.

4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Власти причину падения бомбы скрыли, как и тот факт, что она была российской. Таким образом, общее количество сброшенных Россией бомб на свои и оккупированные территории Украины достигло как минимум 107 за последние 4 месяца.

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