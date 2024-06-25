В Беларуси составили рейтинг улиц с самым дорогим жильем
- 25.06.2024, 13:01
$6,6 тысяч за «квадрат».
Самые дорогие квадратные метры в Минске находятся в домах за Национальной библиотекой, в районе Дроздов, Немиги и площади Победы. Цены на жилье там достигают $1,75 млн. Рейтинг самых дорогих квартир составил портал Realt на основе данных онлайн-карт.
На первом месте в списке оказались апартаменты Helen Valery Plaza, расположенные в Веснинке. Современная планировка и живописный вид на водохранилище обойдется покупателям в $6,6 тыс. за «квадрат». Неподалеку находится D3 комплекс, где стоимость пентхауса составляет $1,4 млн.
Второе место в рейтинге досталось уже построенным домам в квартале Depo. Фешенебельный пентхаус там стоит $1,25 млн, а квадратный метр квартиры с интерьером на «вторичке» стоит $6,5 тыс.
Замыкают тройку лидеров квартиры по улице Сторожевская. Стоимость квартир в доме «У Троицкого» достигает $1 млн, а за «квадрат» просят $4,1 тыс.
В первую пятерку также вошла улица Немига, где высокие цены приходятся на дома у площади Богушевича — до $4тыс., и улица Ратомская, известная по застройке «Олимпик Парк», где цены на квартиры с дизайнерским ремонтом могут доходить до $480 тыс., а за квадратный метр — от $3 тыс.