В Беларуси составили рейтинг улиц с самым дорогим жильем 25.06.2024, 13:01

$6,6 тысяч за «квадрат».

Самые дорогие квадратные метры в Минске находятся в домах за Национальной библиотекой, в районе Дроздов, Немиги и площади Победы. Цены на жилье там достигают $1,75 млн. Рейтинг самых дорогих квартир составил портал Realt на основе данных онлайн-карт.

На первом месте в списке оказались апартаменты Helen Valery Plaza, расположенные в Веснинке. Современная планировка и живописный вид на водохранилище обойдется покупателям в $6,6 тыс. за «квадрат». Неподалеку находится D3 комплекс, где стоимость пентхауса составляет $1,4 млн.

Второе место в рейтинге досталось уже построенным домам в квартале Depo. Фешенебельный пентхаус там стоит $1,25 млн, а квадратный метр квартиры с интерьером на «вторичке» стоит $6,5 тыс.

Замыкают тройку лидеров квартиры по улице Сторожевская. Стоимость квартир в доме «У Троицкого» достигает $1 млн, а за «квадрат» просят $4,1 тыс.

В первую пятерку также вошла улица Немига, где высокие цены приходятся на дома у площади Богушевича — до $4тыс., и улица Ратомская, известная по застройке «Олимпик Парк», где цены на квартиры с дизайнерским ремонтом могут доходить до $480 тыс., а за квадратный метр — от $3 тыс.

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