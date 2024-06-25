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Синдром воспаленного величия

  • Telegram-канал «Письма к дочери»
  • 25.06.2024, 13:09
Синдром воспаленного величия

Помочь белорусским властям может только хирургическое вмешательство.

А помнишь, после того как в России нашли воображаемых заказчиков теракта в «Крокусе» я тебе говорил, что настоящие заказчики могут обидеться? Ну так они и обиделись.

Обиделись и устроили стрельбу в Дагестане, в которой погибло двадцать человек. Потому что разоблачение воображаемых заказчиков терактов меньше всего, конечно, способствует поиску настоящих террористов.

И даже российские власти со второго раза начали, кажется, что-то понимать. По крайней мере на солидном государственном уровне никто как-то не разоблачил пока организаторов расстрелов из Вашингтона и Киева.

Правда, вместо них стараются белорусские свидетели стабильности. Свидетели стабильности так сразу разоблачили всех воображаемых заказчиков. В Дагестане еще не перестали стрелять, а свидетели стабильности у себя в телевизоре уже распутали все заокеанские нити.

А все почему? Потому что свидетели стабильности обладают выдающимися дедуктивными способностями. Они умеют разоблачить воображаемых заказчиков преступления даже если нет никакого преступления.

Годы борьбы с воображаемым экстремизмом даром не проходят. Свидетели стабильности всегда знают кто им виноват, и как ему нагадить. Ну как они знали, что в нападении на Украину виновата Украина, а в нападении на Армению была виновата Армения.

Так что вместо того, чтобы выдать полякам убийцу польского пограничника министр как бы иностранных дел объяснил, что в нападении мигрантами на Польшу виновата Польша. Потому что нападениями мигрантов на свои границы Польша хочет как-то там повредить белорусскую стабильность. Как конкретно я все равно не понял. Но я считаю, что не надо вдаваться в мелкие технические детали.

И у дедукции свидетелей стабильности есть только один маленький недостаток. Она очень хорошо работает внутри белорусского телевизора. А снаружи белорусского телевизора не работает вообще. Потому что нелинейная логика. Маглам не понять.

Поэтому бесполезно объяснять полякам, что они сами во всем виноваты. И вместо того, чтобы срочно заняться с белорусскими властями равноправным диалогом поляки сейчас собираются окончательно закрыть белорусские границы. А польский президент даже слетал в Китай, чтобы обсудить с китайскими властями, как китайский транзит может внезапно закончиться.

Хотя, честно говоря, я сомневаюсь, что Китай сможет повлиять на белорусские власти даже, если он этого захочет. Притормозить белорусские власти может еще и могут, но остановиться уже не в состоянии.

Потому что синдром воспаленного величия распух и давит на центры принятия решений.  И помочь белорусским властям может только хирургическое вмешательство.

Telegram-канал «Письма к дочери»

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