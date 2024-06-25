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Массовое ДТП на кольцевой: собрался «паровоз» из пяти автомобилей

  • 25.06.2024, 13:20
Массовое ДТП на кольцевой: собрался «паровоз» из пяти автомобилей

В Сеть попало видео.

Сегодня около 09:55 на 49-м километре внешнего кольца МКАД (в районе Цны) случилось массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Никто не пострадал, но авария вызвала затор: средняя и крайняя левая полосы движения были фактически блокированы, пишет «Онлайнер».

В ГАИ Минска сообщили, что, по предварительной информации, авария произошла из-за несоблюдения безопасной дистанции.

Столкнулись пять автомобилей: Mazda, BMW, Mitsubishi, Geely и Ford.

Видео с места ДТП также прислал очевидец.

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