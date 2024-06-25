Массовое ДТП на кольцевой: собрался «паровоз» из пяти автомобилей
- 25.06.2024, 13:20
В Сеть попало видео.
Сегодня около 09:55 на 49-м километре внешнего кольца МКАД (в районе Цны) случилось массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Никто не пострадал, но авария вызвала затор: средняя и крайняя левая полосы движения были фактически блокированы, пишет «Онлайнер».
В ГАИ Минска сообщили, что, по предварительной информации, авария произошла из-за несоблюдения безопасной дистанции.
Столкнулись пять автомобилей: Mazda, BMW, Mitsubishi, Geely и Ford.
Видео с места ДТП также прислал очевидец.