Нотариусов будут лишать лицензий за обсуждение коллег и госорганов в Сети 1 25.06.2024, 13:34

Это заложено в новой версии «этического кодекса».

Белорусским нотариусам больше нельзя обсуждать в интернете коллег и решения государственных органов. Этот запрет заложен в «Правилах профессиональной этики» нотариуса, которые были утверждены Минюстом.

Нотариусы теперь обязаны «воздерживаться от обсуждения, в том числе посредством комментариев, оценок в интернете, действий своих коллег, а также адвокатов, судей, прокуроров, государственных органов, иных организаций и должностных лиц».

Кроме того, нотариусам нельзя от имени нотариального сообщества выступать в СМИ, публиковать в социальных сетях информацию по вопросам профессиональной деятельности без поручения или согласия нотариальной палаты.

Нотариусов теперь будут лишать лицензии за подписки на ресурсы, признанные экстремистскими, репосты таких материалов, а также за «участие в любом виде деятельности, направленном на дискредитацию Республики Беларусь, органов государственной власти и управления».

Новые этические нормы вступают в силу 11 июля.

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