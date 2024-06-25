Нотариусов будут лишать лицензий за обсуждение коллег и госорганов в Сети

Нотариусов будут лишать лицензий за обсуждение коллег и госорганов в Сети1
- 25.06.2024, 13:34
Это заложено в новой версии «этического кодекса».
Белорусским нотариусам больше нельзя обсуждать в интернете коллег и решения государственных органов. Этот запрет заложен в «Правилах профессиональной этики» нотариуса, которые были утверждены Минюстом.
Нотариусы теперь обязаны «воздерживаться от обсуждения, в том числе посредством комментариев, оценок в интернете, действий своих коллег, а также адвокатов, судей, прокуроров, государственных органов, иных организаций и должностных лиц».
Кроме того, нотариусам нельзя от имени нотариального сообщества выступать в СМИ, публиковать в социальных сетях информацию по вопросам профессиональной деятельности без поручения или согласия нотариальной палаты.
Нотариусов теперь будут лишать лицензии за подписки на ресурсы, признанные экстремистскими, репосты таких материалов, а также за «участие в любом виде деятельности, направленном на дискредитацию Республики Беларусь, органов государственной власти и управления».
Новые этические нормы вступают в силу 11 июля.