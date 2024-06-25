Как в Беларуси автохлам становится хорошим автомобилем 25.06.2024, 13:45

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Чудеса автокомисов.

Неисправный автомобиль, неустановленные подписи в документах, многочисленные иски и огромная очередь взыскателей – как работает комиссионный магазин в столице Беларуси.

Редакция abw.by не раз посвящала свои публикации продавцам некачественных автомобилей, работающим в Минске. Перед продажей эти авто «маскировались» под вполне пригодные для эксплуатации. Люди эти машины покупали, но даже домой на них доезжали не все и не всегда.

Читательница Елена, житель одного из районных центров Беларуси, пожелала приобрести автомобиль. После изучения рекламных объявлений на одной из интернет-площадок она нашла подходящий вариант: дизельный внедорожник Hyundai Terracan I 2001 года выпуска с автоматической коробкой. В приложении к объявлению в разделе «Комментарий продавца» состояние машины описывалось так:

«Авто находится на комиссионной продаже. По технической части без нареканий. Двигатель работает ровно, без дымности, тянет хорошо. Коробка-автомат работает без рывков, переключается плавно. Полный привод и понижайка работоспособны. Кузов крепкий и без следов коррозии, рама без трещин и сквозной коррозии, низ дверей, капота, крышки багажника целые».

Автомобиль продавался комиссионным магазином ООО «МираАвтобел», который располагается в районе метро «Борисовский тракт» в Минске. Какие машины там продавались, мы рассказывали неоднократно. В частности, о случае, когда специалисты после осмотра назвали новоиспеченных хозяев авто «смертниками».

Елена после приобретения автомобиля домой доехала, но на следующий же день машина уже не завелась. Понятно, что покупатель решила найти продавцов автохлама, но это оказалось нелегкой задачей. Когда же удалось связаться с продавцом, она получила ответ: ему не известно, почему машина оказалась в неисправном состоянии. Коротко и ясно. Ответ на письменную претензию Елена также не получила.

Минск, Молодечно, Новогрудок, Брест… Это далеко не полный перечень городов, в которых в разное время была зарегистрирована фирма. Возникает закономерный вопрос: зачем?

Когда речь зашла о документах, сопровождавших продажу машины, то вскрылись другие интересные факты. Чтобы в них разобраться, представители правоохранительных органов решили начать с опроса директора фирмы и владельца машины, которые по документам заключили комиссионный договор с автохаусом и выставили машину на продажу.

Директор фирмы утверждал, что автомобиль на продажу принимал лично он от собственника, автомобиль находился в надлежащем состоянии, что было отражено в акте осмотра. Документы, в том числе договор купли-продажи с Еленой, подписывал также он. Правда, оригиналов документов не нашли, только копии. И да, как следует из материалов проверки, денежные средства Еленой передавались непосредственно владельцу авто (физическому лицу), а сам директор автокомиссионки никаких денежных средств не получал. Как же так? Ведь это нарушает указ №504 «О мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств».

Дальше – больше. Когда дело дошло непосредственно до комиссионного договора, то выяснилось, что собственник машины своей подписи в нем не ставил, а кто ставил подпись за комитента, выяснить так и не удалось. И более того, предыдущий автовладелец в объявлении о продаже автомобиля прямо указал, что (!) машина аварийная.

Из материалов проверки (выдержки): «В течение нескольких часов по объявлению позвонил мужчина и сообщил, что хочет приобрести аварийную машину, предложил 3100 долларов США. Приехали двое мужчин, с которыми мы поехали в ГАИ в аг. Ждановичи, где сняли авто с учета, после чего были переданы деньги за машину. Каких-либо документов с ООО «МирАвтобел» не подписывали. Как в последствии автомобиль оказался в комиссионном магазине в Минске, мне не известно. С директором данного магазина договоров комиссии не заключали».

Судебная почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи в документах в графах «комитент» поставлены не владельцем автомобиля, что повлекло за собой еще одну экспертизу. Дополнительная экспертиза установила, что личные данные комитента в договор вписывал сам директор комиссионного магазина, но вот кто ставил подпись, не установлено.

Решение суда было предсказуемо: договор купли-продажи машины между Еленой и ООО «МирАвтобел» был расторгнут, суд обязал продавца вернуть денежные средства, уплаченные по договору. Но денег Елена не получила до сих пор.

Отдадим должное правоохранителям, документы из материалов проверки они направили в ИМНС Первомайского района Минска, чтобы налоговики провели уже свою проверку в части возможной неуплаты налогов. Был запущен процесс принудительного исполнения решения суда. Но покупателю от этого легче не стало: согласно официальным сведениям, размещенным на сайте Министерства юстиции, в списке взыскателей Елена под номером 13, а всего в нем 18 записей в отношении комиссионного магазина.

В своем стремлении отстоять свои законные права и интересы Елена обратилась в Генеральную прокуратуру.

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