ISW: США готовятся к тому, что Украина уничтожит Крымский мост 25.06.2024, 13:50

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Ракеты ATACMS могут справиться с этой целью.

Из 18 км Крымского моста по крайней мере 13 км расположены в территориальных водах Украины. Поэтому, учитывая разрешение США использовать дальнобойные ATACMS в пределах Украины, ВСУ действительно технически могли бы нанести удар этими ракетами как минимум по части моста, если не по всему сооружению.

Об этом пишет в своей сводке Институт изучения войны (ISW), комментируя новое заявление Кирилла Буданова, главы Главного управления разведки Украины.

В интервью The Philadelphia Inquire Буданов заявил, что дальнобойные ATACMS (дальность до 300 км) смогут полностью разрушить незаконно построенный россиянами Крымский мост. По мнению Буданова, те, кто утверждает, что ATACMS недостаточно мощны, чтобы уничтожить незаконно построенный мост, ошибаются.

«Они должны читать технические пособия. Вопрос только в их количестве, но, в принципе, эти ракеты позволят нам выполнить такую миссию», — отметил руководитель ГУР.

Реагируя на эту оценку Буданова, аналитики ISW напоминают о действующем разрешении США на использование американского оружия в любом месте на украинской территории, оккупированной Россией. Такое разрешение, вероятно, включает и использование ATACMS большой дальности для удара по части Керченского моста в пределах международно признанных сухопутных и морских границ Украины, считают в ISW.

По оценке Института, по крайней мере 13 км [из 18,1 км] Керченского моста, который российские власти противоправно построили без согласия Украины после незаконной оккупации Россией Крыма в 2014 году, находятся в пределах международно признанных территориальных вод Украины.

Таким образом, технически Вооруженные силы Украины действительно могут нанести удар «по крайней мере по части моста, если не по всему», пишут специалисты ISW. 24 июня представитель Пентагона Чарли Дитц также заявил, что Украина принимает собственные решения по выбору целей и осуществляет собственные военные операции.

А еще в 2018 году тогдашний представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что США осуждают действия России по строительству и открытию моста через Керченский пролив, поскольку мост «служит напоминанием о постоянной готовности России нарушать международное право» и является попыткой России «укрепить свой незаконный захват и оккупацию Крыма».

Специалисты ISW также подчеркивают, что российские военные продолжают использовать наземные линии коммуникаций в оккупированном Крыму для транспортировки военного персонала, оружия, техники и топлива из России на линии фронта в Украине, а также усилили свою ПВО в Крыму для прикрытия оккупированного юга Украины.

В то же время украинские официальные лица, в частности представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, недавно заявили, что российские войска сократили объемы своей военной логистики через Керченский мост — вероятно, из-за попыток наладить логистические линии, соединяющие материковую Россию и оккупированный Крым через частично оккупированные Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Однако Крымский мост через Керченский пролив вероятно, до сих пор остается важным объектом для сохранения российской оккупации Крыма, отмечают в ISW. Поэтому гипотетические удары Украины по Крымскому мосту могли бы разорвать важные линии логистики и коммуникаций для российских сил, базирующихся в оккупированном Крыму. Вероятно, уничтожение моста усложнило бы их базирование на полуострове и способность поддерживать оккупацию. Кроме того, разрушение моста заставило бы российских военных полагаться на длинный наземный маршрут вдоль северного побережья Азовского моря и усилило бы уязвимость этого пути для украинских сил, отмечают аналитики.

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